Мега-корпорация Apple стала лидером мировых продаж смартфонов по результатам четвертого квартала 2020 года. Интересно, что технологический гигант опередил своих главных конкурентов – Samsung и Huawei. Компания достигла такого результата впервые за 5 лет.

Аналитики Gartner подчеркивают, что Apple удалось завоевать лидерство благодаря выпуску новых моделей iPhone 12 и iPhone 12 mini с поддержкой технологии 5G. Важно Самые авторитетные компании мира: рейтинг Fortune Gartner Исследовательская и консалтинговая компания, специализирующаяся на рынках информационных технологий. Наряду с IDC и Forrester считается ведущим исследователем рынков IT. Общие показатели Исследователи отмечают, что на текущую ситуацию на рынке значительно повлияла пандемия COVID-19. Так, в течение 2020 года общий показатель продаж смартфонов снизился на 12,5%. Apple завоевала первенство среди брендов премиум-класса: компания продала около 80 миллионов единиц iPhone за октябрь–ноябрь 2020 года.

Китайские производители, такие как Xiaomi и Oppo, возглавили средний сегмент рынка смартфонов.

Продажи смартфонов Samsung сократились на 15%.

Huawei также потерпела значительный спад продаж: показатели компании упали на 24%. В Gartner предполагают, что Apple также удастся сохранить лидерство в первом квартале 2021 года. Ожидается, что не последнюю роль в динамике продаж сыграет посткоронавирусное восстановление на мировом рынке.