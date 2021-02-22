Apple стала лидером по продажам смартфонов в мире: компания обогнала Samsung и Huawei
Мега-корпорация Apple стала лидером мировых продаж смартфонов по результатам четвертого квартала 2020 года. Интересно, что технологический гигант опередил своих главных конкурентов – Samsung и Huawei. Компания достигла такого результата впервые за 5 лет.
Источник:Financial Times
Аналитики Gartner подчеркивают, что Apple удалось завоевать лидерство благодаря выпуску новых моделей iPhone 12 и iPhone 12 mini с поддержкой технологии 5G.
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GartnerИсследовательская и консалтинговая компания, специализирующаяся на рынках информационных технологий. Наряду с IDC и Forrester считается ведущим исследователем рынков IT.
Общие показатели
Исследователи отмечают, что на текущую ситуацию на рынке значительно повлияла пандемия COVID-19. Так, в течение 2020 года общий показатель продаж смартфонов снизился на 12,5%.
- Apple завоевала первенство среди брендов премиум-класса: компания продала около 80 миллионов единиц iPhone за октябрь–ноябрь 2020 года.
- Китайские производители, такие как Xiaomi и Oppo, возглавили средний сегмент рынка смартфонов.
- Продажи смартфонов Samsung сократились на 15%.
- Huawei также потерпела значительный спад продаж: показатели компании упали на 24%.
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