Apple стала лідером з продажів смартфонів у світі: компанія обігнала Samsung та Huawei
Мегакорпорація Apple стала лідером світових продажів смартфонів за результатами четвертого кварталу 2020 року. Цікаво, що технологічний гігант випередив своїх головних конкурентів – Samsung та Huawei. Компанія досягла такого результату вперше за 5 років.
Джерело:Financial Times
Аналітики Gartner підкреслюють, що Apple вдалося вибороти лідерство завдяки випуску нових моделей iPhone 12 та iPhone 12 mini з підтримкою технології 5G.
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GartnerДослідницька та консалтингова компанія, що спеціалізується на ринках інформаційних технологій. Поряд з IDC і Forrester вважається провідним дослідником ринків IT.
Загальні показники
Дослідники відзначають, що на поточну ситуацію на ринку значно вплинула пандемія COVID-19. Так, протягом 2020 року загальний показник продажів смартфонів у світі знизився на 12,5%.
- Apple завоювала першість серед брендів преміумкласу: компанія продала близько 80 мільйонів одиниць iPhone за жовтень-листопад 2020 року.
- Китайські виробники, такі як Xiaomi та Oppo, очолили середній сегмент ринку смартфонів.
- Продажі смартфонів Samsung скоротилися на 15%.
- Huawei також зазнала значного спаду продажів: показники компанії впали на 24%.
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