Мегакорпорація Apple стала лідером світових продажів смартфонів за результатами четвертого кварталу 2020 року. Цікаво, що технологічний гігант випередив своїх головних конкурентів – Samsung та Huawei. Компанія досягла такого результату вперше за 5 років.

Аналітики Gartner підкреслюють, що Apple вдалося вибороти лідерство завдяки випуску нових моделей iPhone 12 та iPhone 12 mini з підтримкою технології 5G.

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Gartner Дослідницька та консалтингова компанія, що спеціалізується на ринках інформаційних технологій. Поряд з IDC і Forrester вважається провідним дослідником ринків IT.

Загальні показники

Дослідники відзначають, що на поточну ситуацію на ринку значно вплинула пандемія COVID-19. Так, протягом 2020 року загальний показник продажів смартфонів у світі знизився на 12,5%.

Apple завоювала першість серед брендів преміумкласу: компанія продала близько 80 мільйонів одиниць iPhone за жовтень-листопад 2020 року.

Китайські виробники, такі як Xiaomi та Oppo, очолили середній сегмент ринку смартфонів.

Продажі смартфонів Samsung скоротилися на 15%.

Huawei також зазнала значного спаду продажів: показники компанії впали на 24%.

У Gartner припускають, що Apple також вдасться зберегти лідерство в першому кварталі 2021 року. Очікується, що не останню роль у динаміці продажів зіграє посткоронавірусне відновлення на світовому ринку.