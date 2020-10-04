В Англии, которая входит в Соединенное Королевство, не будут использовать пластиковые соломинки, ватные палочки и мешалки для горячих напитков. Соответствующий запрет вступил в силу с 1 октября.

Запрет должен был начать действовать еще в апреле, однако его пришлось отложить – из-за проблем для бизнеса, вызванных COVID-19, сообщает BBC.

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В законе указано: общепит и больницы могут закупать предметы из одноразового пластика только для людей с инвалидностью и тем, кто нуждается в этом из-за болезней и травм.

Справка. Именно пластиковые соломинки и ватные палочки – одни из главных источников загрязнения окружающей среды. Только в Англии ежегодно используют около 4,7 миллиарда пластиковых соломинок, 1,8 миллиарда ватных палочек и 316 миллионов пластиковых мешалок.

Многие рестораны в Англии отказались от пластиковых соломинок еще до официального запрета. Похожую инициативу сейчас рассматривают также власти соседнего Уелиса. В то же время Шотландия запретила использование ватных палочек еще в сентябре 2019 года.

Министр охраны окружающей среды Джордж Юстис заявил, что правительство "твердо отдано борьбе с экологическими разрушениями, вызванными одноразовым пластиком".

Мы все являемся свидетелями вреда, который одноразовый пластик наносит окружающей среде и морской дикой природе. Спасибо тем, кто присоединился к воплощению запрета и освещение жизненно важной проблемы,

– подчеркнул он.

И заметил: благодаря доплате в размере 5 пенсов за одноразовые пластиковые пакеты удалось сократить их продажи на 95% в супермаркетах страны. Сейчас власть работает над планами повторного использования одноразовых бутылок для напитков.

Чем опасен пластик В пластике есть бисфенол-А. Это – компонент, который негативно влияет на щитовидную железу, центральную нервную систему, а также провоцирует бездетность, гипертонию, ожирение и диабет. Кроме этого, использование пластика увеличивает риск хронической интоксикации.

Большинство пластиковых соломинок сделаны из полипропилена. Его химические элементы могут попадать в жидкости и вступать в соединения, которые снижают уровень эстрогена. Использование такой соломинки повышает риск появления трещин в зубах, может вызвать вздутие живота.

Обратите внимание! По данным Better Alternatives Now, около 7,5% мусора из пластика в океане приходится именно на соломинки и мешалки.