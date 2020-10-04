В Англії, яка входить до Сполученого Королівства, не використовуватимуть пластикові соломинки, ватні палички та мішалки для гарячих напоїв. Відповідна заборона набула чинності з 1 жовтня.

Заборонамала почати діяти ще в квітні, проте її довелося відкласти – через проблеми для бізнесу, спричинені COVID-19, повідомляє BBC.

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У законі зазначено: заклади харчування та лікарні можуть закупляти предмети з одноразового пластику лише для людей із інвалідністю та тим, хто потребує цього через хвороби та травми.

Довідка. Саме пластикові соломинки та ватні палички – одні з головних джерел забруднення довкілля. Лише в Англії щороку використовують близько 4,7 мільярда пластикових соломинок, 1,8 мільярда ватних паличок та 316 мільйонів пластикових мішалок.

Багато ресторанів у Англії відмовилися від пластикових соломинок ще до офіційної заборони. Схожу ініціативу зараз розглядають також влада сусіднього Уеліса. Водночас Шотландія заборонила використання ватних паличок ще у вересні 2019 року.

Міністр охорони навколишнього середовища Джордж Юстіс заявив, що уряд "твердо відданий боротьбі з екологічними руйнуваннями, спричиненими одноразовим пластиком.

Ми всі є свідками шкоди, яку одноразовий пластик завдає довкіллю і морській дикій природі. Дякую тим, хто долучився до втілення заборони і висвітлення життєво важливої проблеми,

– підкреслив він.

Й зауважив: завдяки доплаті у розмірі 5 пенсів за одноразові пластикові пакети вдалося скоротити їх продажі на 95% в супермаркетах країни. Наразі влада працює над планами повторного використання одноразових пляшок для напоїв.

Чим небезпечний пластик У пластику є бісфенол-А. Це – компонент, який негативно впливає на щитовидну залозу, центральну нервову систему, а також провокує бездітність, гіпертонію, ожиріння і діабет. Крім цього, використання пластику збільшує ризик хронічної інтоксикації.

Більшість пластикових соломинок зроблені з поліпропілену. Його хімічні елементи можуть потрапляти у рідини і вступати в сполуки, які понижують рівень естрогену. Використання такої соломинки підвищує ризик появи тріщин в зубах, а також може викликати здуття живота.

Зверніть увагу! За даними Better Alternatives Now,близько 7,5% сміття з пластику в океані припадає саме на соломинки та мішалки.