Нідерландська студія дизайну Waarmakers представила нове рішення – стілець, який можна використовувати як підставку під ноутбук для роботи стоячи. Він призначений для того, щоб зробити віддалену роботу більш гнучкою і зручною. Ingrid виготовляють за індивідуальним замовленням.

Головна ідея Waarmakers полягає в тому, що у стільця Ingrid немає спинки. Так, за годину використання людина втомиться і почне сутулитися – це змусить її встати, порухатися і розім'яти м'язи, зазначають на офіційному сайті Waarmakers.

Цікаво: Українські студенти створили робота, який вимірює температуру: фото

Є кілька способів, щоб отримати Ingrid:

Завантажити безкоштовне креслення і створити стілець вручну за допомогою лазерного різака. Виміряти висоту ліктів в положенні сидячи і стоячи, а Waarmakers виготовить необхідні деталі за 200 доларів. Придбати готовий Ingrid, створений за індивідуальним замовленням за 500 доларів.

Ба більше, Ingrid можна використовувати в побуті в якості підставки для квітів, табурета або маленького кавового столика.

Після пандемії ми досить швидко зрозуміли, що меблі для роботи вдома також повинні функціонувати і після робочого дня. Не думайте про це тільки як про ваш офісний стілець або стіл для роботи стоячи. Це може бути також східчастий стілець, кошик з фруктами або що завгодно, в залежності від часу доби, – зазначають розробники.