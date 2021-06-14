Конкурс проводится не впервые, однако в этом году его бюджет вырос на 1 миллион гривен. Так, в 2021 году гранты составляют 2,4 миллиона гривен из областного бюджета. Отмечают, что особое внимание будет уделяться стартапам из сельской местности.

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О конкурсе

За время существования конкурса (4 года) 107 предпринимателей получили финансирование на развитие собственных бизнесов. Проекты касались различных сфер деятельности. Финансовая помощь на общую сумму 4,4 миллиона гривен обеспечила создание 214 новых рабочих мест в области.

Кто может участвовать

Испытать свои возможности в конкурсе стартапов могут:

юридические лица и физические лица-предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие предпринимательскую деятельность в Винницкой области не более двух лет;

граждане Украины в возрасте от 18 лет, зарегистрированные в Винницкой области, которые намерены начать предпринимательскую деятельность.

Известно, что гранты до 50 000 гривен направят на реализацию бизнес-планов в различных сферах деятельности независимо от местонахождения. Финансирование до 80 000 гривен выделят на реализацию стартапов в различных сферах деятельности исключительно в сельской местности. Наконец, до 100 000 гривен направят на реализацию проектов при условии софинансирования в размере не менее 30% от суммы гранта.

Этапы конкурса

прием онлайн-заявок на участие в состязании – до 2 июля 2021;

проведение семинаров-консультаций для участников Конкурса – 5 – 31 июля;

рассмотрение и оценка бизнес-планов участников Конкурсной комиссией и определение победителей Конкурса – 2 – 15 августа.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 2 августа 2021 года. Ознакомиться с требованиями, перечнем документов, обязательных для участия и формой заявки можно по ссылке.