В США предприниматель купил заброшенный город в 2018 году и вместе с товарищем построил дома и восстановил улицы за время карантина.

Брент Андервуд и Джон Бир приобрели город Серро-Гордо за 1,4 млн долларов и имели за цель создать популярный туристический маршрут. Однако, пандемия COVID-19 внесла свои коррективы. Андервуд прожил в городе около 6 месяцев: он устроил там жизнь, начал работать и по-настоящему полюбил этот город, сообщает Bored Panda.

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О городе

Площадь Серро-Гордо – 121,4 га. В городе было размещено 400 домов, а население составляло 4 000 человек. Рядом находятся шахты с крупнейшими залежами серебра в Калифорнии на сумму около 500 млн долларов.

Город опустел именно тогда, когда запасы серебра закончились. Сейчас там осталось только 22 дома, живет один человек, семь котят и пять коз.

В течение карантина Брент занимался ремонтом зданий, оставшихся в городе и рассказал о своей жизни на Reddit.

Наша цель – сохранить всю собственность и таким образом уважать нашу историю. Здесь ты учишься полагаться на себя. Чем больше времени вы проводите в Серро-Гордо, тем больше он вас завораживает. Странно говорить вслух, что собственность может это сделать, но посмотрите видео – выглядит красиво. Есть что-то в этом месте, оно очаровывает вас и получается так, что это – единственное место, где ты хочешь быть, – отметил Брент.

Что можно сделать за пол года?

Бренту удалось отстроить отель, восстановить гараж, сарай и создать музей из бывшего магазина. В нем мужчина выставляет самобытные вещи, которые нашел в уголках города за время карантина. Например: инструменты, пистолет, джинсовую одежду для шахтеров, посуду, горшки, сковородки. Более того, он нашел динамит, оставшийся в шахтах.

Однако важнейшим достижением мужчины является восстановление системы водоснабжения города впервые за 15 лет. Брент спустился под землю на 200 метров, чтобы найти воду. Впоследствии – восстановил насос и починил трубы.

Почему город является призраком?

Мужчина рассказал, что назвал Серро-Гордо "призраком" потому, что увидел там настоящее привидение. Брент зашел в отель American Hotel и увидел свет на кухне. Одна из занавесок пошатнулась – и он увидел лицо, но подумал, что это кто-то из рабочих. Однако, те покинули город еще за несколько недель. Он вышел на улицу и закрыл двери, но на кухне загорелся свет. Больше здание Брент не посещал, но создал страницу на Patreon для сбора средств на восстановление отеля.