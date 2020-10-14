У США підприємець купив покинуте місто у 2018 році та разом з товаришем відремонтував будинки та відновив вулиці за час карантину.

Брент Андервуд та Джон Бір придбали місто Серро-Гордо за 1,4 млн доларів та мали на меті створити популярний туристичний маршрут. Однак, пандемія COVID-19 внесла свої корективи. Андервуд прожив у місті близько 6 місяців: він облаштував там життя, почав працювати та по-справжньому полюбив це місто, повідомляє Bored Panda.

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Про місто

Площа Серро-Гордо – 121,4 га. У місті було розміщено 400 будинків, а населення складало 4 000 людей. Поруч знаходяться шахти з найбільшими покладами срібла в Каліфорнії на суму близько 500 млн доларів.

Місто спорожніло саме тоді, коли запаси срібла закінчилися. Наразі там залишилося лише 22 будинки, живе одна людина, сім кошенят та п’ять кіз.

Протягом карантину Брент займався ремонтом будівель, які залишилися у місті та розповів про своє життя на Reddit.

Наша мета – зберегти всю власність і у такий спосіб вшанувати нашу історію. Тут ти вчишся покладатися на себе. Чим більше часу ви проводите в Серро-Гордо, тим більше воно вас зачаровує. Дивно говорити вголос, що власність може це зробити, але подивіться відео – виглядає красиво. Є щось в цьому місці, воно зачаровує вас і виходить так, що це – єдине місце, де ти хочеш бути, – відзначив Брент.

Що можна зробити за пів року?

Бренту вдалося відбудувати готель, відновити гараж, сарай та створити музей з колишнього магазину. В ньому чоловік виставляє самобутні речі, які відшукав у куточках міста за час карантину. Наприклад: інструменти, пістолет, джинсовий одяг для шахтарів, посуд, горщики, сковорідки. Ба більше, він знайшов динаміт, що залишився в шахтах.

Проте найважливішим досягненням чоловіка є відновлення системи водопостачання міста вперше за 15 років. Брент спустився під землю на 200 метрів, аби відшукати воду. Згодом – відновив насос та полагодив труби.

Чому місто є привидом?

Чоловік розповів, що назвав Серро-Гордо "привидом" тому, що побачив там справжню примару. Брент зайшов в готель American Hotel та побачив світло на кухні. Одна з фіранок похитнулася – і він побачив обличчя, але подумав, що це хтось із робітників. Проте, ті покинули місто ще за декілька тижнів. Він вийшов на вулицю і зачинив двері, але на кухні увімкнулося світло. Більше будівлю Брент не відвідував, але створив сторінку на Patreon для збору коштів на відновлення готелю.