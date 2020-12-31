Американский предприниматель и инвестор Кори Леви готов заплатить 10 тысяч долларов тому, кто на неделю отложит свою работу и в течение этого времени будет работать над собственным стартапом.

В рамках своего экспериментального проекта Z Fellows предлагает потенциальным бизнесменам "неделю полезного отдыха", об этом сообщает TechCrunch.

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Как возникла идея и что предусматривает

Леви объяснил, что ряд его друзей, которые еще учатся или уже работают, размышляют над созданием своего стартапа. Они часто говорят, что готовы скорее уволиться, чтобы работать над собственным делом.

Важно! Z Fellows разработан, чтобы позволить людям рассчитать риски и подробнее исследовать проект, прежде чем посвятить ему полный рабочий день, подчеркнул инвестор.

По словам Леви, Z Fellows – долгосрочный эксперимент. Его цель состоит в том, чтобы увидеть, может ли устранения коммуникационных барьеров между учредителями и инвесторами увеличить скорость создания новых стартапов.

Программа предусматривает неделю работы над собственным проектом вместе с успешными предпринимателями. "Вместо того, чтобы просто взять недельные каникулы, вы будете работать над своими идеями в окружении наставников. Вы получите 10 тысяч долларов в качестве заблаговременное финансирования", – пишут на сайте Z Fellows.

Что известно о Z Fellows

Регистрация уже открыта, прием заявок продлится до 15 января. Нужно оставить свое имя и электронный адрес, а также ответить на несколько коротких вопросов. После Леви выберет 10 стипендиатов программы. Вопрос из анкеты:

Вы учитесь в школе, работаете или совмещаете? Где именно?

Над чем вы работаете сейчас? Почему?

Какой опыт у вас есть для выполнения желаемого проекта?

Над чем вы работали раньше?

Опишите что-то самое скучное о себе?

Расскажите о риске, на который вы пошли, или вызове, с которым сталкивались. Достигли ли вы успеха или потерпели неудачу? Как вы вели себя и что, по вашему мнению, это может сказать о вашем характере?

Справка. Программа – полностью виртуальная. Ежедневно она предусматривает 10-минутные встречи с наставниками утром, а также лекции от приглашенных спикеров вечером.

"В конце недели вы можете перестать работать над проектом. Но если хотите продолжать и мы считаем, что ваша идея перспективна, пожалуй, сможем помочь вам получить больше финансирования", – говорится на сайте Z Fellows.

Леви также отметил, что стипендиатам программы не стоит сразу покидать обучение или увольняться с работы, ведь будущие переговоры – это длительный процесс. Если проект будет успешным, позже Леви объявит новый набор.