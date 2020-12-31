Американский инвестор предлагает 10 тысяч долларов за создание стартапа: детали
Американский предприниматель и инвестор Кори Леви готов заплатить 10 тысяч долларов тому, кто на неделю отложит свою работу и в течение этого времени будет работать над собственным стартапом.
В рамках своего экспериментального проекта Z Fellows предлагает потенциальным бизнесменам "неделю полезного отдыха", об этом сообщает TechCrunch.
Обратите внимание Как достичь успеха в жизни: 5 простых советов от Уоррена Баффетта
Как возникла идея и что предусматривает
Леви объяснил, что ряд его друзей, которые еще учатся или уже работают, размышляют над созданием своего стартапа. Они часто говорят, что готовы скорее уволиться, чтобы работать над собственным делом.
По словам Леви, Z Fellows – долгосрочный эксперимент. Его цель состоит в том, чтобы увидеть, может ли устранения коммуникационных барьеров между учредителями и инвесторами увеличить скорость создания новых стартапов.
Программа предусматривает неделю работы над собственным проектом вместе с успешными предпринимателями. "Вместо того, чтобы просто взять недельные каникулы, вы будете работать над своими идеями в окружении наставников. Вы получите 10 тысяч долларов в качестве заблаговременное финансирования", – пишут на сайте Z Fellows.
Что известно о Z Fellows
- Вы учитесь в школе, работаете или совмещаете? Где именно?
- Над чем вы работаете сейчас? Почему?
- Какой опыт у вас есть для выполнения желаемого проекта?
- Над чем вы работали раньше?
- Опишите что-то самое скучное о себе?
- Расскажите о риске, на который вы пошли, или вызове, с которым сталкивались. Достигли ли вы успеха или потерпели неудачу? Как вы вели себя и что, по вашему мнению, это может сказать о вашем характере?
"В конце недели вы можете перестать работать над проектом. Но если хотите продолжать и мы считаем, что ваша идея перспективна, пожалуй, сможем помочь вам получить больше финансирования", – говорится на сайте Z Fellows.
Леви также отметил, что стипендиатам программы не стоит сразу покидать обучение или увольняться с работы, ведь будущие переговоры – это длительный процесс. Если проект будет успешным, позже Леви объявит новый набор.
Поделиться новостью
-
В ближайшие 10 лет ДТЭК трансформируется в более экологичный, эффективный и технологичный бизнес22 декабря , 16:36
-
Как Джефф Безос восстанавливает силы и остается продуктивным: график миллиардера26 декабря , 23:33
-
Инновации и цифровизация – приоритетные направления развития для ДТЭК на ближайшие 10 лет25 декабря , 19:15