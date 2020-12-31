Американський інвестор пропонує 10 тисяч доларів за створення стартапу: деталі
Американський підприємець та інвестор Корі Леві готовий заплатити 10 тисяч доларів тому, хто на тиждень відкладе свою роботу та протягом цього часу працюватиме над власним стартапом.
У рамках свого експериментального проєкту Z Fellows пропонує потенційним бізнесменам "тиждень корисного відпочинку", про це повідомляє TechCrunch.
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Як виникла ідея та що передбачає
Леві пояснив, що низка його друзів, які ще навчаються або вже працюють, роздумують над створенням свого стартапу. Вони часто говорять, що готові якнайшвидше звільнитися, аби працювати над власною справою.
За словами інвестора, Z Fellows – довгостроковий експеримент. Його мета полягає в тому, аби побачити, чи може усунення комунікаційних бар'єрів між засновниками та інвесторами збільшити швидкість створення нових стартапів.
Програма передбачає тиждень роботи над власним проєктом разом з успішними підприємцями. "Замість того, аби просто взяти тижневі канікули, ви працюватимете над своїми ідеями в оточенні наставників. Ви отримаєте 10 тисяч доларів як завчасне фінансування", – пишуть на сайті Z Fellows.
Що відомо про Z Fellows
Питання з анкети:
- Ви вчитеся у школі, працюєте, чи поєднуєте? Де саме?
- Над чим ви працюєте зараз? Чому?
- Який досвід у вас є для виконання бажаного проєкту?
- Над чим ви працювали раніше?
- Опишіть щось найзанудніше про себе?
- Розкажіть про ризик, на який ви пішли, або виклик, з яким ви стикалися. Чи досягли ви успіху, чи зазнали невдачі? Як ви поводились та що, на вашу думку, це може сказати про ваш характер?
"Наприкінці тижня ви можете перестати працювати над проєктом. Але якщо хочете продовжувати і ми вважаємо, що ваша ідея є перспективною, мабуть, зможемо допомогти вам отримати більше фінансування", – мовиться на сайті Z Fellows.
Леві також наголосив, що стипендіатам програми не варто одразу покидати навчання чи звільнятися з роботи, адже майбутні переговори – це тривалий процес. Якщо проєкт буде успішним, пізніше Леві оголосить новий набір.
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