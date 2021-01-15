Что известно о phade?

Биоразлагаемые трубочки производят из полигидроксиалканоата (PHA), который получают путем ферментации сахара или крахмального сырья. Так, для создания трубочек используют масло канолы.

Канола Генетически модифицированный рапс, из которого изготавливается рапсовое масло с низким содержанием эруковой кислоты.

Независимо от того, окажется ли трубочка в океане, на пляже, на вашем заднем дворе, на обочине дороги или на мусорной свалке, где живет много бактерий, phade ждет отличный конец. Она снова превратится в органический материал, – сказал гендиректор WinCup Брэд Лапорт.

Аналоги

Кроме соломинок производства WinCup, на рынке существует три альтернативы пластиковым трубочкам:

бумажные соломинки : в составе используют клея, которые не поддаются разложению;

: в составе используют клея, которые не поддаются разложению; трубочки, изготовленные из PLA или полимолочной кислоты : они компостируются только на промышленных объектах и не разлагаются в океане;

: они компостируются только на промышленных объектах и не разлагаются в океане; металлические соломинки: они не разлагаются и не подходят для использования в заведениях, которые работают на вынос.

Авторы идеи убеждены, что phade изменит правила игры в пищевой промышленности и производстве напитков, ведь бизнес ищет экологически чистые продукты, которые отвечают ожиданиям клиентов.

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"Те, кто уже попробовал использовать трубочку, удивляются тому, что такой прочный продукт оказывает минимальное воздействие на окружающую среду", – добавил президент и главный финансовый директор WinCup Майкл Уинтерс.