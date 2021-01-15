WinCup розробив вдосконалені соломинки для боротьби з пластиковим забрудненням. Інноваційні трубочки отримали назву phade. Сьогодні їх можна придбати у 250 магазинах американської мережі Dunkin', пише Bloomberg. Читайте також:Dove випустила серію багаторазових дезодорантів: служитимуть роками – фото Що відомо про phade? Біорозкладні трубочки виробляють з полігідроксіалканоата (PHA), який отримують шляхом ферментації цукру або крохмальної сировини. Так, для створення трубочок використовують масло каноли. Канола Генетично модифікований ріпак, з якого виготовляється ріпакова олія з низьким вмістом ерукової кислоти. Незалежно від того, чи опиниться трубочка в океані, на пляжі, на вашому задньому дворі, на узбіччі дороги або на сміттєзвалищі, де живе багато бактерій, на phade чекає відмінний кінець. Вона знову перетвориться в органічний матеріал, – сказав гендиректор WinCup Бред Лапорт. Аналоги Крім соломинок виробництва WinCup, на ринку існує три альтернативи пластиковим трубочкам: паперові соломинки: у складі використовують клеї, які не піддаються розкладанню; трубочки, виготовлені з PLA або полімолочної кислоти: вони компостуються тільки на промислових об'єктах і не розкладаються в океані; металеві соломинки: вони не розкладаються і не підходять для використання в закладах, які працюють на винос. Автори ідеї переконані, що phade змінить правила гри в харчовій промисловості й виробництві напоїв, адже бізнес шукає екологічно чисті продукти, які відповідають очікуванням клієнтів. Не пропустіть: Adidas випускатиме кросівки з грибної шкіри: що відомо "Ті, хто вже спробували використовувати трубочку, дивуються тому, що такий міцний продукт мінімально впливає на навколишнє середовище", – додав президент і головний фінансовий директор WinCup Майкл Вінтерс.