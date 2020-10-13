Американцы испытали систему предотвращения столкновения дронов: как она работает
Американские компании Xwing и Bell Helicopter протестировали систему предотвращения столкновения беспилотников. Во время испытаний ее установили на грузовой беспилотный тейлситтер APT 70. В результате – все испытания признаны успешными.
Сегодня беспилотные летательные аппараты приобрели широкую популярность, ведь их научились применять в самых различных областях. Поэтому, автоматический котроль над возможным столкновением дронов в воздухе – вопрос, стоящий на повестке дня и определяет дальнейшее развитие беспилотной авиации, сообщает N + 1.
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Разработка и комплектация
Умную систему разработала компания Xwing. Она включает в себя набор камер, радиолокационную станцию и ответчик системы автоматического зависимого наблюдения-вещания. Полученные данные оперативно передаются к оператору.
Испытания
Тестовые полеты APT 70 проводились неподалеку Далласа (Техас). Аппарат, оснащенный новейшей системой, совершил несколько пролетов через воздушное пространство класса B: его окружают аэропорты и распостраняется до высоты трех тысяч метров.
Cessna 208B Grand Caravan
Разработчики также установили новую систему на самолет Cessna 208B Grand Caravan и один из вертолетов компании Bell Helicopter. На них она также проходит летные испытания. Такие масштабные проверки позволят быстрее собирать данные, необходимые для сертификации системы.
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