Американские компании Xwing и Bell Helicopter протестировали систему предотвращения столкновения беспилотников. Во время испытаний ее установили на грузовой беспилотный тейлситтер APT 70. В результате – все испытания признаны успешными.

Сегодня беспилотные летательные аппараты приобрели широкую популярность, ведь их научились применять в самых различных областях. Поэтому, автоматический котроль над возможным столкновением дронов в воздухе – вопрос, стоящий на повестке дня и определяет дальнейшее развитие беспилотной авиации, сообщает N + 1.

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Инновационная система поможет коптерам выполнять безопасные полеты в совместном с пилотируемыми аппаратами воздушном пространстве. Программа автоматически выявляет другие объекты в воздухе и избегает столкновения путем изменения траектории движения.

Разработка и комплектация

Умную систему разработала компания Xwing. Она включает в себя набор камер, радиолокационную станцию ​​и ответчик системы автоматического зависимого наблюдения-вещания. Полученные данные оперативно передаются к оператору.

Испытания

Тестовые полеты APT 70 проводились неподалеку Далласа (Техас). Аппарат, оснащенный новейшей системой, совершил несколько пролетов через воздушное пространство класса B: его окружают аэропорты и распостраняется до высоты трех тысяч метров.

Cessna 208B Grand Caravan

Разработчики также установили новую систему на самолет Cessna 208B Grand Caravan и один из вертолетов компании Bell Helicopter. На них она также проходит летные испытания. Такие масштабные проверки позволят быстрее собирать данные, необходимые для сертификации системы.

Напомним, в феврале 2020 года грузовой APT 70 совершил первый полет за пределами прямой видимости оператора. БПЛА пролетел 16 километров в автоматическом режиме.