Американці випробували систему запобігання зіткненню дронів: як вона працює
Американські компанії Xwing і Bell Helicopter протестували системи запобігання зіткненню безпілотників. Під час випробувань її встановили на вантажний безпілотний тейлсіттер APT 70. В результаті – усі випробування визнані успішними.
Сьогодні безпілотні літальні апарати набули широкої популярності, адже їх навчилися застосовувати в найрізноманітніших галузях. Відтак, автоматичний котроль над можливим зіткненням дронів в повітрі – питання, що стоїть на порядку денному та визначає подальший розвиток безпілотної авіації, повідомляє N+1.
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Розробка та комплектація
Розумну систему розробила компанія Xwing. Вона включає в себе набір камер, радіолокаційну станцію і відповідач системи автоматичного залежного спостереження-мовлення. Отримані дані оперативно передаються до оператора.
Випробування
Тестові польоти APT 70 проводилися неподалік Далласа (Техас). Апарат, оснащений новітньою системою, здійснив декілька прольотів через повітряний простір класу B: його оточуюють аеропорти і розповсюджується до висоти трьох тисяч метрів.
Cessna 208B Grand Caravan
Розробники також встановили нову систему на літак Cessna 208B Grand Caravan і один з вертольотів компанії Bell Helicopter. На них вона також проходить льотні випробування. Такі масштабні перевірки дозволять швидше зібрати дані, необхідні для сертифікації системи.