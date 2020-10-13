Американські компанії Xwing і Bell Helicopter протестували системи запобігання зіткненню безпілотників. Під час випробувань її встановили на вантажний безпілотний тейлсіттер APT 70. В результаті – усі випробування визнані успішними.

Сьогодні безпілотні літальні апарати набули широкої популярності, адже їх навчилися застосовувати в найрізноманітніших галузях. Відтак, автоматичний котроль над можливим зіткненням дронів в повітрі – питання, що стоїть на порядку денному та визначає подальший розвиток безпілотної авіації, повідомляє N+1.

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Інноваційна система допоможе коптерам виконувати безпечні польоти в спільному з пілотованими апаратами повітряному просторі. Програма автоматично виявлятиме інші об'єкти в повітрі та уникатиме зіткнення шляхом зміни траєкторії руху.

Розробка та комплектація

Розумну систему розробила компанія Xwing. Вона включає в себе набір камер, радіолокаційну станцію і відповідач системи автоматичного залежного спостереження-мовлення. Отримані дані оперативно передаються до оператора.

Випробування

Тестові польоти APT 70 проводилися неподалік Далласа (Техас). Апарат, оснащений новітньою системою, здійснив декілька прольотів через повітряний простір класу B: його оточуюють аеропорти і розповсюджується до висоти трьох тисяч метрів.

Cessna 208B Grand Caravan

Розробники також встановили нову систему на літак Cessna 208B Grand Caravan і один з вертольотів компанії Bell Helicopter. На них вона також проходить льотні випробування. Такі масштабні перевірки дозволять швидше зібрати дані, необхідні для сертифікації системи.

Нагадаємо, у лютому 2020 року вантажний APT 70 здійснив перший політ за межами прямої видимості оператора. БПЛА пролетів 16 кілометрів в автоматичному режимі.