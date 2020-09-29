Одна из крупнейших корпораций в сфере онлайн-ретейла Amazon представила новую технологию оплаты товаров. Покупатели смогут рассчитываться собственной ладонью. Разработчики намерены продать готовую идею другим бизнесам для использования в торговых точках и не только.

Amazon One

Система оплаты Amazon One идентифицирует человека по индивидуальным особенностям ладони: линиям, изгибам рук и рисункам вен. Комбинация этих деталей создает "отпечаток ладони", рассказывает The Verge.

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Где и когда внедрят технологию?

Сперва Amazon планирует запустить систему оплаты ладонью в магазинах Сиэтла, а в ближайшем будущем – в остальных торговых точках компании. Также корпорация ведет активные переговоры с несколькими потенциальными клиентами, которые смогут использовать инновационную технологию.

Как это работает?

Технология Amazon One использует оборудование для сканирования изображений с помощью алгоритмов компьютерного зрения. Примечательно, что для внесения пользователя в базу достаточно номера телефона и банковской карты. Более того, клиент сможет удалить биометрические данные из реестра компании, если он больше не захочет пользоваться сервисом.

Добавим, Amazon предпочла распознавание ладони другим технологиям из соображений конфиденциальности.

Распознавание ладони считается более конфиденциальным, чем некоторые биометрические альтернативы. Вы не можете определить личность человека, глядя на изображение его ладони. Для оплаты требуется, чтобы кто-то намеренно сделал жест, держа ладонь над устройством, – объясняет вице-президент по физическому ретейлу Amazon Дилип Кумар.