Одна з найбільших корпорацій в сфері онлайн-ритейлу Amazon представила нову технологію оплати товарів. Покупці зможуть розраховуватися власною долонею. Розробники мають намір продати готову ідею іншим бізнесам для використання в торгових точках і не тільки.

Amazon One

Система оплати Amazon One ідентифікує людину за індивідуальними особливостями долоні: лініями, вигинами рук та малюнками вен. Комбінація цих деталей створює "відбиток долоні", розповідає The Verge.

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Де і коли впровадять технологію?

Спершу Amazon планує запустити систему оплати долонею в магазинах Сіетла, а в найближчому майбутньому – в інших торгових точках компанії. Також корпорація веде активні переговори з декількома потенційними клієнтами, які зможуть використовувати інноваційну технологію, пише Inc.

Як це працює?

Технологія Amazon One використовує обладнання для сканування зображень за допомогою алгоритмів комп'ютерного зору. Примітно, що для внесення користувача в базу досить номера телефону і банківської карти. Більше того, клієнт зможе видалити біометричні дані з реєстру компанії, якщо він більше не захоче користуватися сервісом.

Додамо, Amazon вирішила обрати розпізнавання долоні з-поміж інших технологій з міркувань конфіденційності.

Розпізнавання долоні вважається більш конфіденційним, ніж деякі біометричні альтернативи. Ви не можете визначити особистість людини, дивлячись на зображення його долоні. Для оплати потрібно, щоб хтось навмисно зробив жест, тримаючи долоню над пристроєм, – пояснює віце-президент з фізичного ритейлу Amazon Діліп Кумар.