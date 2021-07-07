В конкурсе могут принять участие: студенты ЗВО, ученики заведений общего среднего образования, малые и средние предприятия со сроком регистрации не более чем 3 года, организации, творческие коллективы, научные общества и союзы, физические лица-изобретатели. Главная цель конкурса – поиск проектов, которые призваны защищать окружающую среду.

Интересно В Донецкой области запускают онлайн-конкурс стартапов

Требования к участникам:

1. Стартап-проекты должны быть ориентированы на внедрение "чистых" технологий: продуктов или услуг, которые снижают негативное воздействие на окружающую среду путем:

повышения энергоэффективности производства;

устойчивого использования ресурсов (обращение с отходами включительно);

мероприятий по защите окружающей среды).

В результате, проекты должны демонстрировать сокращение выбросов парниковых газов и других вредных веществ в окружающую среду.

2. Стартапы не должны быть проектами по реконструкции или реструктуризации действующих предприятий.