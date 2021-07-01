На конкурс могут зарегистрироваться: ученики, студенты, малые и средние предприятия со сроком регистрации не более 3 лет, огранизации, творческие коллективы, научные общества и союзы, физические лица-изобретатели. Они должны представить инновационную разработку – продукт, технологию, методологический подход, программное обеспечение, дизайн-проект и тому подобное.

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Детали

Важно, что стартап-проекты не должны вредить окружающей среде. Иными словами, решения должны быть основаны на внедрении "чистых технологий". Говорится о повышении энергоэффективности производства, устойчивое использование ресурсов или мерах по защите окружающей среды. Ожидаемый результат – сокращение выбросов парниковых газов и других загрязняющих веществ в окружающую среду.

Конкурс будет проходить в несколько этапов:

Прием анкет конкурсантов – до 4 июля 2021 року. Работа конкурсной комиссии по отбору полуфиналистов – до 10 июля 2021 года. Онлайн обучение полуфиналистов в бизнес-академии – 3 учебных сессии по 3 дня в июле-августе 2021 года. Конкурсный отбор финалистов – август 2021 года. Финансовая поддержка стартап-проектов финалистов – сентябрь-декабрь 2021 года.

Чтобы испытать свои силы в конкурсе и предложить инновацию – заполните анкету по ссылке.