У конкурсі можуть взяти участь: студенти ЗВО, учні закладів загальної середньої освіти, малі та середні підприємства з терміном реєстрації не більше ніж 3 роки, організації, творчі колективи, наукові товариства та спілки, фізичні особи-винахідники. Головна мета конкурсу – пошук проєктів, що покликані захищати навколишнє середовище.

Цікаво В Донецкой области запускают онлайн-конкурс стартапов

Вимоги до учасників:

1. Стартап-проєкти повинні бути орієнтовані на впровадження "чистих" технологій: продуктів або послуг, які знижують негативний вплив на навколишнє середовище шляхом:

підвищення енергоефективності виробництва;

сталого використання ресурсів (поводження з відходами включно);

заходів щодо захисту навколишнього середовища).

В результаті, проєкту мають демонструвати скорочення викидів парникових газів та інших шкідливих речовин в навколишнє середовище.

2. Стартапи не повинні бути проєктами з реконструкції або реструктуризації чинних підприємств.