В целях безопасности: аккаунты подростков в Instagram станут закрытыми

Instagram меняет политику в отношении аккаунтов подростков до 16 лет, пользующихся социальной сетью. Так, отныне их страницы будут закрытыми автоматически.

Главная цель – защитить молодых пользователей, которые могут быть не готовы стать публичными.

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Что это значит

Новое правило Instagram сделает учетные записи подростков в возрасте до 16 лет закрытыми по умолчанию. Следовательно, их сообщения смогут просматривать только одобренные владельцем аккаунта пользователи.

Молодые пользователи могут быть не готовы к автоматической публичной демонстрации своей жизни,

– пояснила директор по вопросам политики Instagram Карина Ньютон.

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учетным записям взрослых, на которые неоднократно жаловались несовершеннолетние владельцы аккаунтов, закроют доступ к просмотру страниц детей;

отныне рекламодатели смогут нацеливать свои рекламы на молодых людей только в зависимости от их возраста, пола и места расположения.

Отмечают, что по желанию подростки смогут открыть доступ к своей странице. Однако исследование Instagram четко продемонстрировало, что 80% молодых пользователей будут придерживаться настроек конфиденциальности по умолчанию.