Это – новый канал коммуникации для продвижения Украины в мире, который развивает МИД и Украинский институт. Кроме этого, наше государство уже имеет свою официальную страницу в фейсбуке и твиттере.

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В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что страница поможет в продвижении положительного имиджа Украины среди иностранной аудитории.

Она олицетворяет современную страну, динамическую и инновационную, превосходящей ожидания и влюбляет с первого взгляда или визита,
– отметили на сайте МИД.

Там отметили, что посетители и подписчики страницы @ukraine.ua смогут получать информацию о популярных туристических местах, культурных событиях и фестивалях, инновациях, возможностях, Украине и украинцах.

Что публикуют на инстаграм-странице Украины

Первые сообщения на инстаграм-странице @ukraine.ua появились еще 28 июня. По состоянию на 14 июля за ней следят 144 пользователи. Там уже опубликовали ряд фотографий, в частности:

  • украинских Карпат;
  • "Памира" на Буковине;
  • острова Джарылгач;
  • столичного Подола;
  • инсталляции с фестиваля Burning Man;
  • озера в Иршанске в Черкасской области;
  • футбольного поля возле леса в Вышгороде;
  • пляжа в Счастливом на Херсонщине;
  • Черного моря в Крыжановке в Одесской области.

Что еще говорят в МИД

В ведомстве отметили, что развитие верифицированной инстаграм-страницы Украины осуществляют в рамках стратегической работы МИД по формированию позитивного имиджа Украины за рубежом. "В 2021 году МИД впервые утвердило Стратегию публичной дипломатии, где определило основные подходы по формированию международного имиджа и репутации Украины", – пояснили там.