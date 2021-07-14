Это – новый канал коммуникации для продвижения Украины в мире, который развивает МИД и Украинский институт. Кроме этого, наше государство уже имеет свою официальную страницу в фейсбуке и твиттере.
Обратите внимание Украина потроллила россиян в твиттере из-за видео What is Russia: заметили плагиат
В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что страница поможет в продвижении положительного имиджа Украины среди иностранной аудитории.
Она олицетворяет современную страну, динамическую и инновационную, превосходящей ожидания и влюбляет с первого взгляда или визита,
– отметили на сайте МИД.
Там отметили, что посетители и подписчики страницы @ukraine.ua смогут получать информацию о популярных туристических местах, культурных событиях и фестивалях, инновациях, возможностях, Украине и украинцах.
Что публикуют на инстаграм-странице Украины
Первые сообщения на инстаграм-странице @ukraine.ua появились еще 28 июня. По состоянию на 14 июля за ней следят 144 пользователи. Там уже опубликовали ряд фотографий, в частности:
- украинских Карпат;
- "Памира" на Буковине;
- острова Джарылгач;
- столичного Подола;
- инсталляции с фестиваля Burning Man;
- озера в Иршанске в Черкасской области;
- футбольного поля возле леса в Вышгороде;
- пляжа в Счастливом на Херсонщине;
- Черного моря в Крыжановке в Одесской области.
Что еще говорят в МИД
В ведомстве отметили, что развитие верифицированной инстаграм-страницы Украины осуществляют в рамках стратегической работы МИД по формированию позитивного имиджа Украины за рубежом. "В 2021 году МИД впервые утвердило Стратегию публичной дипломатии, где определило основные подходы по формированию международного имиджа и репутации Украины", – пояснили там.