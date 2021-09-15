В Международном аэропорту "Борисполь" произошли масштабные аварийно-спасательные учения. В них приняли участие 35 единиц спецтехники и 170 участников.

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Детали

Специалисты аварийно-спасательного и противопожарного обеспечения полетов и другие участники отрабатывали реагирование в условиях, близких к реальным ситуациям. Они действовали с максимальной отдачей. Главная цель – гарантия безопасности пассажиров.

Крупные учения в очередной раз продемонстрировали, что авиационный транспорт является одним из самых безопасных в мире,

– говорится в сообщении.

Успешные тренировки состоялись при участии представителей: Государственной службы чрезвычайных ситуаций, Воздушных сил Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Красного Креста и Киевского областного центра медицины катастроф.

Масштабные учения в аэропорту "Борисполь": смотрите видео