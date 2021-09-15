У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" відбулися масштабні аварійно-рятувальні навчання. У них взяли участь 35 одиниць спецтехніки та 170 учасників.

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Фахівці аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення польотів та інші учасники відпрацьовували реагування в умовах, що близькі до реальних ситуацій. Вони діяли з максимальною віддачею. Головна мета – гарантія безпеки пасажирів.

Великі навчання вкотре продемонстрували, що авіаційний транспорт є одним з найбезпечніших у світі,

– йдеться у повідомленні.