Компания Airbus SE выиграла контракт на создание спутника для Европейского космического агентства, предназначенного для более точного прогнозирования темпов изменения климата.

В рамках этой миссии будет расширена группировка спутников, запускаемых для отслеживания влияния глобального потепления на экономику, пишет Bloomberg.

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Спутник TRUTHS предназначен для отслеживания радиометрии (основа наземных и гелиофизических исследований) и повышения точности климатических и погодных моделей. Миссия будет осуществляться после запусков спутников для наблюдения за качеством воздуха, выбросами и уровнем моря.

Согласно контракту TRUTHS на 18,6 миллиона долларов Airbus разработает новые приборы для сбора абсолютных измерений отраженного от земной поверхности света. Проектные исследования пройдут до 2022 года, а запуск запланирован на 2028 год. Об этом заявило Космическое агентство Великобритании, которое также поддерживает проект.

Спутники наблюдения Земли собирают сотни терабайт данных в день, но результаты иногда противоречат друг другу. Стандартизация данных сейчас является медленным процессом, поскольку для их обработки они должны быть отправлены обратно на Землю. Вместо этого спутник TRUTHS позволит другим приборам калибровать данные на орбите, ускоряя время обработки.

Впервые международное научное сообщество получит возможность перекрестного сопоставления своих измерений и данных, что позволит намного точнее прогнозировать и анализировать данные европейской программы Copernicus, – сказал директор по обороне и космосу Airbus в Соединенном Королевстве Ричард Франклин.