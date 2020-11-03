Airbus виграв супутникову місію для вимірювання темпів глобального потепління: деталі
Компанія Airbus SE виграла контракт на створення супутника для Європейського космічного агентства, призначеного для більш точного прогнозування темпів зміни клімату.
В рамках цієї місії буде розширене угруповання супутників, що запускаються для відстеження впливу глобального потепління на економіку, пише Bloomberg.
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Супутник TRUTHS призначений для відстеження радіометрії (основа наземних і геліофізичних досліджень) та підвищення точності кліматичних і погодних моделей. Місія буде здійснюватися після запусків супутників для спостереження за якістю повітря, викидами та рівнем моря.
Супутники спостереження Землі збирають сотні терабайтів даних в день, але результати іноді суперечать один одному. Стандартизація даних наразі є повільним процесом, оскільки для їх обробки вони повинні бути відправлені назад на Землю. Замість цього супутник TRUTHS дозволить іншим приладам калібрувати дані на орбіті, прискорюючи час обробки.
Вперше міжнародне наукове співтовариство отримає можливість перехресного зіставлення своїх вимірів і даних, що дозволить набагато точніше прогнозувати та аналізувати дані європейської програми Copernicus, – сказав директор по обороні й космосу Airbus в Сполученому Королівстві Річард Франклін.
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