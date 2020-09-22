Без шкідливих викидів: як виглядатимуть "літаки майбутнього" від Airbus – фото
Європейська авіабудівна компанія Airbus представила моделі літаків, які не викидатимуть вуглекислий газ у повітря під час перельотів. Їх можуть почати використовувати вже до 2035 року.
Це будуть перші у світі пасажирські лайнери, які працюватимуть на водні, повідомляє Airbus.
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Концепти отримали назву ZEROe, що означає "нульовий рівень шкідливих викидів". Літаки будуть оснащені модифікованим газотурбінним двигуном, що працюватиме завдяки спалюванню водню. Рідкий водень зберігатиметься в спеціальних баках.
Це історичний момент для комерційного авіаційного сектору. Ми плануємо відігравати провідну роль у найважливішому переході, який коли-небудь спостерігався в цій галузі,
– прокоментував Гійом Форі, виконавчий директор Airbus.
Зазначимо, що експлуатація літаків на водні вимагає певних змін в інфраструктурі аеропортів. Адже потрібно буде забезпечити транспортування водню та регулярну заправку повітряних суден.
Що відомо про майбутні літаки Airbus
► Перша модель розрахована на 120 – 200 пасажирів. Ззовні літак виглядатиме як класичний лайнер з двома турбовентиляторними двигунами.
Airbus представила концепти "літаків майбутнього" / Фото Airbus
Таке повітряне судно зможе долати відстані у понад 3 700 кілометрів, а отже – виконувати міжконтинентальні рейси.
► Друга модель зможе перевозити до 100 пасажирів. Це – літак з двома турбогвинтовими двигунами замість турбовентилятора.
"Зелені" літаки працюватимуть на водні / Фото Airbus
Дальність польоту такого літака сягатиме понад 1800 кілометрів, тож це буде ідеальним варіантом для коротких рейсів.
► Третя модель розрахована максимум на 200 пасажирів. Літак зможе виконувати міжконтинентальні перевезення.
Нові літаки можуть запустити в експлуатацію до 2035 року / Фото Airbus
За планом розробників, особлива форма фюзеляжу сприятиме зберіганню та розподілу водню.