Європейська авіабудівна компанія Airbus представила моделі літаків, які не викидатимуть вуглекислий газ у повітря під час перельотів. Їх можуть почати використовувати вже до 2035 року.

Це будуть перші у світі пасажирські лайнери, які працюватимуть на водні, повідомляє Airbus.

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Концепти отримали назву ZEROe, що означає "нульовий рівень шкідливих викидів". Літаки будуть оснащені модифікованим газотурбінним двигуном, що працюватиме завдяки спалюванню водню. Рідкий водень зберігатиметься в спеціальних баках.

Це історичний момент для комерційного авіаційного сектору. Ми плануємо відігравати провідну роль у найважливішому переході, який коли-небудь спостерігався в цій галузі,

– прокоментував Гійом Форі, виконавчий директор Airbus.

Зазначимо, що експлуатація літаків на водні вимагає певних змін в інфраструктурі аеропортів. Адже потрібно буде забезпечити транспортування водню та регулярну заправку повітряних суден.

Що відомо про майбутні літаки Airbus

► Перша модель розрахована на 120 – 200 пасажирів. Ззовні літак виглядатиме як класичний лайнер з двома турбовентиляторними двигунами.



Airbus представила концепти "літаків майбутнього" / Фото Airbus

Таке повітряне судно зможе долати відстані у понад 3 700 кілометрів, а отже – виконувати міжконтинентальні рейси.

► Друга модель зможе перевозити до 100 пасажирів. Це – літак з двома турбогвинтовими двигунами замість турбовентилятора.



"Зелені" літаки працюватимуть на водні / Фото Airbus

Дальність польоту такого літака сягатиме понад 1800 кілометрів, тож це буде ідеальним варіантом для коротких рейсів.

► Третя модель розрахована максимум на 200 пасажирів. Літак зможе виконувати міжконтинентальні перевезення.



Нові літаки можуть запустити в експлуатацію до 2035 року / Фото Airbus

За планом розробників, особлива форма фюзеляжу сприятиме зберіганню та розподілу водню.

Довідка. Airbus – це світовий лідер в авіаційній та космічній галузі, а також у наданні супутніх послуг. Компанія виробляє пасажирські лайнери, військові та транспортні повітряні судна, а також цивільні і військові вертольоти.



Понад 50 тисяч співробітників Airbus працюють у Франції, Німеччині, Великій Британії та Іспанії. Фінальний збір продукції відбувається на заводах у Тулузі та Гамбурзі (Німеччина).