Adidas будет выпускать кроссовки из грибной кожи: что известно
Немецкий бренд Adidas будет выпускать спортивную обувь, изготовленную из растительного материала. Компания разрабатывает искусственную кожу на основе мицелия, который входит в состав грибов.
Компания будет заниматься разработкой растительного материала для изготовления кроссовок вместе с партнерами. Пока точно неизвестно, когда экологическая обувь поступит в продажу, пишет Business Insider.
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Adidas и устойчивое развитие: что известно?
Немецкий производитель спортивной одежды уже несколько лет пытается отказаться от использования натуральной кожи и меха в своих изделиях. Компания известна своими многочисленными инициативами по устойчивому развитию:
- В прошлом году Adidas представила экологическую линейку одной из самых популярных моделей – кроссовок Stan Smith.
- В 2020 году компания выпустила 15 миллионов пар обуви, изготовленных из переработанных пластиковых отходов, собранных на пляжах и в прибрежных регионах. Более того, бренд имеет амбициозную цель – изготовить 17 миллионов пар "зеленых" кроссовок в этом году.
- Бренд занимается разработкой нового материала из переработанного хлопка.
- Кроме того, с 2021 Adidas будет использовать переработанный полиэстер в более чем половине своей продукции.
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