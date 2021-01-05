Немецкий бренд Adidas будет выпускать спортивную обувь, изготовленную из растительного материала. Компания разрабатывает искусственную кожу на основе мицелия, который входит в состав грибов.

Компания будет заниматься разработкой растительного материала для изготовления кроссовок вместе с партнерами. Пока точно неизвестно, когда экологическая обувь поступит в продажу, пишет Business Insider.

Примечательно Первые в мире: создали сверхпрочные кроссовки, пригодные к переработке – впечатляющие фото

Adidas и устойчивое развитие: что известно?

Немецкий производитель спортивной одежды уже несколько лет пытается отказаться от использования натуральной кожи и меха в своих изделиях. Компания известна своими многочисленными инициативами по устойчивому развитию:

В прошлом году Adidas представила экологическую линейку одной из самых популярных моделей – кроссовок Stan Smith.

В 2020 году компания выпустила 15 миллионов пар обуви, изготовленных из переработанных пластиковых отходов, собранных на пляжах и в прибрежных регионах. Более того, бренд имеет амбициозную цель – изготовить 17 миллионов пар "зеленых" кроссовок в этом году.

Бренд занимается разработкой нового материала из переработанного хлопка.

Кроме того, с 2021 Adidas будет использовать переработанный полиэстер в более чем половине своей продукции.

Добавим, последние несколько лет спортивная экологическая обувь чрезвычайно популярна, ведь она является символом статуса. По мнению редактора Business Insider Денниса Грина, "зеленая" обувь способна произвести на потребителя значительно более яркое впечатление, чем любой другой вид одежды.