Німецький бренд Adidas випускатиме спортивне взуття, виготовлене з рослинного матеріалу. Компанія розробляє штучну шкіру на основі міцелію, який входить до складу грибів.

Компанія займатиметься розробкою рослинного матеріалу для виготовлення кросівок разом з партнерами. Наразі достеменно невідомо, коли екологічне взуття надійде у продаж, пише Business Insider.

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Adidas та сталий розвиток: що відомо?

Німецький виробник спортивного одягу вже декілька років намагається відмовитися від використання натуральної шкіри та хутра у своїх виробах. Компанія відома своїми численними ініціативами зі сталого розвитку:

Минулого року Adidas представила екологічну лінійку однієї з найпопулярніших моделей – кросівок Stan Smith.

У 2020 році компанія випустила 15 мільйонів пар взуття, виготовлених з перероблених пластикових відходів, зібраних на пляжах та у прибережних регіонах. Ба більше, бренд має амбітну мету – виготовити 17 мільйонів пар "зелених" кросівок цьогоріч.

Бренд займається розробкою нового матеріалу з переробленої бавовни.

Крім того, з 2021 року Adidas використовуватиме перероблений поліестер у більше як половині своєї продукції.

Додамо, останні декілька років спортивне екологічне взуття надзвичайно популярне, адже воно є символом статусу. На думку редактора Business Insider Денніса Гріна, "зелене" взуття здатне справити на споживача значно яскравіше враження, аніж будь-який інший вид одягу.