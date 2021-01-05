Adidas випускатиме кросівки з грибної шкіри: що відомо
Німецький бренд Adidas випускатиме спортивне взуття, виготовлене з рослинного матеріалу. Компанія розробляє штучну шкіру на основі міцелію, який входить до складу грибів.
Компанія займатиметься розробкою рослинного матеріалу для виготовлення кросівок разом з партнерами. Наразі достеменно невідомо, коли екологічне взуття надійде у продаж, пише Business Insider.
Варте уваги: Перші у світі: створили надміцні кросівки, придатні до переробки – вражаючі фото
Adidas та сталий розвиток: що відомо?
Німецький виробник спортивного одягу вже декілька років намагається відмовитися від використання натуральної шкіри та хутра у своїх виробах. Компанія відома своїми численними ініціативами зі сталого розвитку:
- Минулого року Adidas представила екологічну лінійку однієї з найпопулярніших моделей – кросівок Stan Smith.
- У 2020 році компанія випустила 15 мільйонів пар взуття, виготовлених з перероблених пластикових відходів, зібраних на пляжах та у прибережних регіонах. Ба більше, бренд має амбітну мету – виготовити 17 мільйонів пар "зелених" кросівок цьогоріч.
- Бренд займається розробкою нового матеріалу з переробленої бавовни.
- Крім того, з 2021 року Adidas використовуватиме перероблений поліестер у більше як половині своєї продукції.
Поділитися новиною