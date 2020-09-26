Климат меняется: 6 уникальных наследий ЮНЕСКО могут навсегда исчезнуть – фото
Ряду бесценных культурных и природных достопримечательностей в Африке грозит уничтожение. Это вызвано погодными катаклизмами, повышением уровня моря и другими проблемами, которые возникли в результате изменения климата.
Ученые из Великобритании, Кении и США отмечают: чтобы спасти уникальные объекты наследия ЮНЕСКО, нужно "значительное вмешательство", пишет BBC.
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Кения – старый город Ламу
Город Ламу – это старейший постоянно населенный город в Кении, в отличие от других городов восточноафриканского побережья. Он является важным центром изучения двух культур – исламской и суахили.
Старинный город Ламу в Кении / Фото ЮНЕСКО
В течение длительного времени Ламу находилось на пересечении важных арабских торговых путей. Город тесно взаимодействовало с арабским миром. Именно поэтому большинство местных жителей сейчас исповедуют ислам.
Достопримечательности побережья Коморских островов
Коморские острова – это вулканический архипелаг между Мадагаскаром и Мозамбиком. Там, в частности, расположены старый город и дворец, которому уже несколько сотен лет.
Достопримечательностям побережья Коморских островов грозит исчезновение / Фото Dreamstime
Намибия – наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн
Твифелфонтейн – это долина в засушливом горном районе в Намибии. Примерно 130 миллионов лет назад намытый песок, соединившись с грунтом, образовал там причудливые песчано-каменные горы.
Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн / Фото Jessica Macdonald
ЮНЕСКО описывает это место как "запись ритуальных практик сообществ охотников и собирателей в Южной Африке в течение 2 000 лет".
Судан – город Суакин
Суакин – это портовый город на северо-востоке Судана, он расположен на западном берегу Красного моря. Когда-то египетские фараоны превратили его в ворота для торговли.
Позже город стал центром для мусульман, отправлявшихся на паломничество в Мекку. Впоследствии – был центром работорговли в Красном море. А также стал частью Османской империи.
Руины порта Суакин / Фото This is Africa
Стратегически расположен порт города Суакин несколько потерял свою популярность в начале ХХ века – из-за конкуренции порту Судана.
Мали – глиняные здания города Дженне
Мали – государство в северо-западной Африке. Старинный город Дженне в центральной части является одним из символов страны. Ведь там расположены около 2 000 уникальных домов из глины, соломы и песка.
Глиняные здания города Дженне / Фото ArchEyes
Уникальные достопримечательности Дженне / Фото ArchEyes
Когда-то Дженне был важным торговым центром, в частности – благодаря торговле золотом. А позже, в XV-XVI веках, город был одним из центров распространения ислама в Западной Африке.
Гана – прибрежные форты и замки
Гана – это государство на западе Африке, ранее было известно под названием Золотой Берег. Торговцы из Португалии, Испании, Германии, Великобритании и других стран в разное время захватывали Гану, строили там замки и форты.
Форт Принценштайн в городе Кета / Фото из соцсетей
Вдоль 500 километров побережья этой страны между 1482 и 1786 годами построили торговые флоты. Это впоследствии повлияло на торговлю золотом, а впоследствии – торговлю рабами между Африкой и Америкой.