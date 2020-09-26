Ряду бесценных культурных и природных достопримечательностей в Африке грозит уничтожение. Это вызвано погодными катаклизмами, повышением уровня моря и другими проблемами, которые возникли в результате изменения климата.

Ученые из Великобритании, Кении и США отмечают: чтобы спасти уникальные объекты наследия ЮНЕСКО, нужно "значительное вмешательство", пишет BBC.

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Кения – старый город Ламу

Город Ламу – это старейший постоянно населенный город в Кении, в отличие от других городов восточноафриканского побережья. Он является важным центром изучения двух культур – исламской и суахили.



Старинный город Ламу в Кении / Фото ЮНЕСКО

В течение длительного времени Ламу находилось на пересечении важных арабских торговых путей. Город тесно взаимодействовало с арабским миром. Именно поэтому большинство местных жителей сейчас исповедуют ислам.

Угрозы. Ламу пострадало от отступления береговой линии, потеряло естественную защиту, которую ранее обеспечивали песок и растительность. Частично это произошло из-за изменения уровня моря. Ученые также говорят о последствиях строительства огромного порта.



"Это уничтожает мангровые леса, которые защищают остров от наводнения. Природное наследие под угрозой, мы также оставляем без защиты объекты культурного наследия", – отметила профессор Джоан Кларк.

Достопримечательности побережья Коморских островов

Коморские острова – это вулканический архипелаг между Мадагаскаром и Мозамбиком. Там, в частности, расположены старый город и дворец, которому уже несколько сотен лет.



Достопримечательностям побережья Коморских островов грозит исчезновение / Фото Dreamstime

Угрозы. Именно Коморским островам повышение уровня моря в Африке грозит больше всего. Ведь, согласно исследованиям, к 2100 году значительная часть африканского побережья может оказаться под водой.

Намибия – наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн

Твифелфонтейн – это долина в засушливом горном районе в Намибии. Примерно 130 миллионов лет назад намытый песок, соединившись с грунтом, образовал там причудливые песчано-каменные горы.



Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн / Фото Jessica Macdonald

ЮНЕСКО описывает это место как "запись ритуальных практик сообществ охотников и собирателей в Южной Африке в течение 2 000 лет".

Угрозы. Из-за изменения климата влажность воздуха в засушливых районах может увеличиться. Это создаст условия, при которых на скалах распространяться грибы и микробы.

Судан – город Суакин

Суакин – это портовый город на северо-востоке Судана, он расположен на западном берегу Красного моря. Когда-то египетские фараоны превратили его в ворота для торговли.

Позже город стал центром для мусульман, отправлявшихся на паломничество в Мекку. Впоследствии – был центром работорговли в Красном море. А также стал частью Османской империи.



Руины порта Суакин / Фото This is Africa

Стратегически расположен порт города Суакин несколько потерял свою популярность в начале ХХ века – из-за конкуренции порту Судана.

Угрозы. В городе расположено много красивых достопримечательностей, однако его значительная часть испытывает упадок. Ученые пока пытаются определить, как быстро там повышается уровень моря и эрозия побережья.



"Мы знаем, что побережье Красного моря подвергнется воздействию в ближайшие десятилетия. Без нашего вмешательства мы потеряем то, что сохранилось", – отметила профессор Джоан Кларк.

Мали – глиняные здания города Дженне

Мали – государство в северо-западной Африке. Старинный город Дженне в центральной части является одним из символов страны. Ведь там расположены около 2 000 уникальных домов из глины, соломы и песка.



Глиняные здания города Дженне / Фото ArchEyes



Уникальные достопримечательности Дженне / Фото ArchEyes

Когда-то Дженне был важным торговым центром, в частности – благодаря торговле золотом. А позже, в XV-XVI веках, город был одним из центров распространения ислама в Западной Африке.

Угрозы. Изменение климата сказалась на наличии качественной глины, которую использовали для сооружения зданий. Из-за неурожая доходы горожан уменьшились, поэтому им пришлось использовать более дешевые материалы, которые "в корне меняют внешний вид Дженне".



"Изменение климата может стать мультипликатором угроз. Это имеет косвенные последствия, которые, возможно, являются более серьезными, чем прямое влияние", – заверила Кларк.

Гана – прибрежные форты и замки

Гана – это государство на западе Африке, ранее было известно под названием Золотой Берег. Торговцы из Португалии, Испании, Германии, Великобритании и других стран в разное время захватывали Гану, строили там замки и форты.



Форт Принценштайн в городе Кета / Фото из соцсетей

Вдоль 500 километров побережья этой страны между 1482 и 1786 годами построили торговые флоты. Это впоследствии повлияло на торговлю золотом, а впоследствии – торговлю рабами между Африкой и Америкой.

Угрозы. Форты расположены в местах, уязвимых к штормам и повышения уровня моря. Вода постепенно смывает достопримечательности –например, форт Принценштайн в городе Кета. Это видно, если сравнивать современные изображения форта с хотя бы 50-летними фотографиями.