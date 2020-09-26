Низці безцінних культурних та природніх пам'яток в Африці загрожує знищення. Це спричинено погодніми катаклізмами, підвищенням рівня моря та іншими проблемами, які виникли внаслідок зміни клімату.

Вчені з Великої Британії, Кенії та США наголошують: аби врятувати унікальні об'єкти спадщини ЮНЕСКО, потрібне "значне втручання", пише BBC.

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Кенія – старе місто Ламу

Місто Ламу – це найстаріше постійно населене місто в Кенії, на відміну від інших міст та сіл східноафриканського узбережжя. Воно є важливим центром вивчення двох культур – ісламської та суахілі.



Старовинне місто Ламу в Кенії / Фото ЮНЕСКО

Впродовж тривалого часу Ламу перебувало на перетині важливих арабських торгових шляхів. Місто тісно взаємодіяло з арабським світом. Саме тому більшість місцевих мешканців зараз сповідують іслам.

Загрози. Ламу постраждало від відступу берегової лінії, тобто втратило природний захист, який раніше забезпечували пісок і рослинність. Частково це сталося через зміну рівня моря. Проте вчені також говорять про наслідки будівництва величезного порту.



"Це знищує мангрові ліси, які захищають острів від повені. Природна спадщина під загрозою, ми також залишаємо без захисту об'єкти культурної спадщини", – зауважила професорка Джоан Кларк.

Пам'ятки узбережжя Коморських островів

Коморські острови – це вулканічний архіпелаг між Мадагаскаром та Мозамбіком. Там, зокрема, розташовані старе місто та палац, якому вже кілька сотень років.



Пам'яткам узбережжя Коморських островів загрожує зникнення / Фото Dreamstime

Загрози. Саме Коморським островам підвищення рівня моря в Африці загрожує чи не найбільше. Адже, згідно з дослідженнями, до 2100 року значна частина африканського узбережжя може опинитися під водою.

Намібія – наскельні малюнки в долині Твіфелфонтейн

Твіфелфонтейн – це долина в посушливому гірському районі у Намібії. Приблизно 130 мільйонів років тому намитий пісок, з'єднавшись з ґрунтом, утворив там химерні піщано-кам'яні гори.



Наскельні малюнки в долині Твіфелфонтейн / Фото Jessica Macdonald

ЮНЕСКО описує цю пам'ятку як "масштабний запис ритуальних практик спільнот мисливців та збирачів у Південній Африці впродовж 2 000 років".

Загрози. Через зміну клімату вологість повітря у посушливих районах може збільшитися. Це створить умови, за яких на скелях поширюватимуться гриби та мікроби.

Судан – місто Суакін

Суакін – це портове місто на північному-сході Судану, воно розташоване на західному березі Червоного моря. Колись єгипетські фараони перетворили його на ворота для торгівлі.

Пізніше місто стало центром для мусульман, які вирушали на паломництво до Мекки. Згодом – також було центром работоргівлі у Червоному морі. А також став частиною Османської імперії.



Руїни порту Суакін / Фото This is Africa

Стратегічно розташований порт міста Суакін дещо втратив свою популярність на початку ХХ століття – через конкуренцію портового Судану.

Загрози. У місті розташовано чимало мальовничих пам'яток, проте його значна частина зазнає занепаду. Науковці наразі намагаються визначити, як швидко там підвищується рівень моря та ерозія узбережжя.



"Ми знаємо, що узбережжя Червоного моря зазнає впливу у найближчі десятиліття. Без нашого втручання ми втратимо те, що збереглося до", – наголосила професорка Джоан Кларк.

Малі – глиняні будівлі міста Дженне

Малі – держава в північно-західній Африці. Старовинне місто Дженне у центральній частині є одним із символів країни. Адже там розташовані близько 2 000 унікальних будинків з глини, соломи та піску.



/ Фото ArchEyes

Колись Дженне було важливим торговим центром, зокрема – завдяки торгівлі золотом. А пізніше, у XV-XVI століттях, було одним з центрів поширення ісламу в Західній Африці.

Загрози. Зміна клімату позначилася на наявності якісної глини, яку використовували для спорудження будівель. Через неврожай доходи містян зменшилися, через це їм довелося використовувати дешевші матеріали, що "докорінно змінюють зовнішній вигляд Дженне".



"Зміна клімату може стати мультиплікатором загроз. Це має непрямі наслідки, які, можливо, є серйознішими, ніж прямий вплив", – запевнила Кларк.

Гана – прибережні форти та замки

Гана – це держава на заході Африці, раніше була відома під назвою Золотий Берег. Торговці з Португалії, Іспанії, Німеччини, Британії та інших країн у різний час захоплювали Гану, будували там замки і форти.



Форт Принценштайн у місті Кета / Фото з соцмереж

Вздовж 500 кілометрів узбережжя цієї країни між 1482 і 1786 роками спорудили торговельні флоти. Це згодом мало вплив на торгівлю золотом, а згодом – торгівлю рабами між Африкою та Америкою.

Загрози. Форти розташовані у місцях, вразливих до штормів і підвищення рівня моря. Вода поступово змиває пам'ятки – наприклад, форт Принценштайн у місті Кета. Це видно, якщо порівнюючи сучасні зображення форту з хоча б 50-річними фотографіями.