Клімат змінюється: 6 унікальних пам'яток ЮНЕСКО можуть назавжди зникнути – фото
Низці безцінних культурних та природніх пам'яток в Африці загрожує знищення. Це спричинено погодніми катаклізмами, підвищенням рівня моря та іншими проблемами, які виникли внаслідок зміни клімату.
Вчені з Великої Британії, Кенії та США наголошують: аби врятувати унікальні об'єкти спадщини ЮНЕСКО, потрібне "значне втручання", пише BBC.
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Кенія – старе місто Ламу
Місто Ламу – це найстаріше постійно населене місто в Кенії, на відміну від інших міст та сіл східноафриканського узбережжя. Воно є важливим центром вивчення двох культур – ісламської та суахілі.
Старовинне місто Ламу в Кенії / Фото ЮНЕСКО
Впродовж тривалого часу Ламу перебувало на перетині важливих арабських торгових шляхів. Місто тісно взаємодіяло з арабським світом. Саме тому більшість місцевих мешканців зараз сповідують іслам.
Пам'ятки узбережжя Коморських островів
Коморські острови – це вулканічний архіпелаг між Мадагаскаром та Мозамбіком. Там, зокрема, розташовані старе місто та палац, якому вже кілька сотень років.
Пам'яткам узбережжя Коморських островів загрожує зникнення / Фото Dreamstime
Намібія – наскельні малюнки в долині Твіфелфонтейн
Твіфелфонтейн – це долина в посушливому гірському районі у Намібії. Приблизно 130 мільйонів років тому намитий пісок, з'єднавшись з ґрунтом, утворив там химерні піщано-кам'яні гори.
Наскельні малюнки в долині Твіфелфонтейн / Фото Jessica Macdonald
ЮНЕСКО описує цю пам'ятку як "масштабний запис ритуальних практик спільнот мисливців та збирачів у Південній Африці впродовж 2 000 років".
Судан – місто Суакін
Суакін – це портове місто на північному-сході Судану, воно розташоване на західному березі Червоного моря. Колись єгипетські фараони перетворили його на ворота для торгівлі.
Пізніше місто стало центром для мусульман, які вирушали на паломництво до Мекки. Згодом – також було центром работоргівлі у Червоному морі. А також став частиною Османської імперії.
Руїни порту Суакін / Фото This is Africa
Стратегічно розташований порт міста Суакін дещо втратив свою популярність на початку ХХ століття – через конкуренцію портового Судану.
Малі – глиняні будівлі міста Дженне
Малі – держава в північно-західній Африці. Старовинне місто Дженне у центральній частині є одним із символів країни. Адже там розташовані близько 2 000 унікальних будинків з глини, соломи та піску.
/ Фото ArchEyes
Колись Дженне було важливим торговим центром, зокрема – завдяки торгівлі золотом. А пізніше, у XV-XVI століттях, було одним з центрів поширення ісламу в Західній Африці.
Гана – прибережні форти та замки
Гана – це держава на заході Африці, раніше була відома під назвою Золотий Берег. Торговці з Португалії, Іспанії, Німеччини, Британії та інших країн у різний час захоплювали Гану, будували там замки і форти.
Форт Принценштайн у місті Кета / Фото з соцмереж
Вздовж 500 кілометрів узбережжя цієї країни між 1482 і 1786 роками спорудили торговельні флоти. Це згодом мало вплив на торгівлю золотом, а згодом – торгівлю рабами між Африкою та Америкою.