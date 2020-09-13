Віртуальна практика охорони здоров’я змінила наше ставлення до галузі медицини та охорони здоров’я. Хоча люди розділились на лояльних до нововведень у медицині та інакомислячих, які проти відсутності особистого зв'язку з лікарем, тим часом технологічні інновації руйнують бар'єри.

Технології в охороні здоров’я

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Інновації в галузі медицини можуть бути такими простими, як обмін інформацією між лікарями та пацієнтами, або такими глибокими, як робототехнічна допомога в операції з високим ризиком. Ба більше, стає можливою віддалена хірургічна операція, коли пацієнт і лікар розділені між собою милями. Очевидно, що останні технологічні досягнення перевертають діяльність медичної галузі та галузі охорони здоров’я завдяки її динамічним застосуванням, розповідає HealthTech.

Усе почалося з онлайн-консультацій, які різко вплинули на традиційні ролі охорони здоров’я та змінили наше колективне ставлення до галузі. З подальшим розвитком цих технологій все більше додатків для професіоналів та пацієнтів сприятимуть загальному оздоровленню.

Сьогодні програми на телефоні та фітнес-браслетах відстежують наші фізичні навантаження та споживання калорій, перевіряють вагу та контролюють стан серця.

Ось 5 останніх технологічних інновацій, які надовго перевернули галузь медицини:

1. Віртуальна реальність або AR / MR / VR в охороні здоров’я

І медичні працівники, і пацієнти отримують користь від багатозначного захоплюючого досвіду, який пропонує ВР. Це реалістичне та змодельоване середовище з низьким ризиком для навчання хірургів. Так само, віртуальні методи в області лікування болю та психічного здоров'я може дати гарні результати. Терапевтичний потенціал ВР та шанси на реабілітацію у випадках гострого болю та тривожного розладу є далеко не вичерпані.

2. Наномедицина

Це матеріал науково-фантастичних жанрів. Нанотехнології та наноприлади озброюють галузь охорони здоров’я контролем на молекулярному рівні. Нанофармацевтичні препарати націлені на менші ліки та більш точні системи доставки. Наприклад, надання хімієтерапії цілеспрямовано окремим пухлинам, а не отруєння всього організму.

3. 3D-друк

Створюючи медичні інструменти з будівельних матеріалів, починаючи від пластику і закінчуючи стовбуровими клітинами, 3D-друк революціонував медичну промисловість. За допомогою нестандартного аспекту 3D-друку, трансплантації органів та відновлення тканин, протезування та брекет-систем сьогодні можливі навіть шаруваті органоїди стовбурових клітин. Швидші прототипи з часткою традиційної вартості – це величезний крок вперед у галузі охорони здоров'я. Найбільш вражаюче інноваційне відкриття – це "полі-таблетки", що містять кілька препаратів від багатьох захворювань з різним часом випуску.

4. Інтернет медичних речей або IoT

Підключені пристрої, хмарні обчислення та Інтернет відкрили ширші можливості для обміну данними, зручності та автоматизації. IoT суттєво змінює метод, яким медичні працівники можуть керувати записами пацієнтів, вести облік інвентаря, контролювати та надавати профілактичну допомогу. Певним чином, це може бути найважливішою проривною технологією, оскільки багато інших технічних досягнень стали можливими лише завдяки цьому.

5. Прецизійна медицина

Діагностика, лікування та профілактична допомога на основі оточення, способу життя та генетичного складу людини є значним зрушенням від універсального загального підходу. Прецизійна медицина на основі процесів діагностики та молекулярно-генетичного тестування, таких як секвенування геному та дослідження мутації ДНК. Це зробить революцію у профілактичних заходах, зменшуючи час та витрати на лікування, а також вимоги до охорони здоров’я.

Охорона здоров’я та технологічний прогрес зростають, галузь стає більш оптимізованою, надаючи якісну допомогу. Така тенденція яскраво простежується в косметичній галузі, адже нехірургічні процедури значно просунулись. Так, ви можете отримати ботокс з проривною сироваткою та чудовим доглядом з мінімальним або відсутністю часу на відновлення.