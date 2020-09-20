От внедрения интеллектуальной техники до промышленного внедрения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) мир претерпевает фундаментальные преобразования, которые создают новые возможности.

Технологии, когда-то ограниченные областью научной фантастики, теперь стали неотъемлемой частью жизни. Для энергетической отрасли эти новые технологии могут помочь добиться прорыва в эффективности, безопасности и сокращении выбросов CO2, рассказывает World Economic Forum.

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Четвёртая промышленная революция The Fourth Industrial Revolution – массовое внедрение киберфизических систем в производство (индустрия 4.0) и обслуживание человеческих потребностей, включая быт, труд и досуг.

Энергетика

В дискуссиях о будущем нашу отрасль слишком часто считаю отстающей в области технологий и инноваций. Реальность такова, что в энергетическом секторе высока конкуренция, и этот факт постоянно способствует повышению производительности. Представители сектора постоянно стремятся добиться дальнейшего роста устойчивости. Эти факторы вызвали новую волну технологического развития в нефтегазовом секторе.

Например, Aramco внедряет решения 4IR на всех этапах своей деятельности (от геологоразведки до последующей разработки) для повышения эффективности, снижения выбросов, повышения надежности, оптимизации затрат и открытия новых возможностей.

ARAMCO

Aramco Saudi Arabian Oil Company Арабско-американская нефтяная компания – национальная нефтяная компания Саудовской Аравии.

Объект в Хурайсе – один из 10 проектов, одобренных Всемирным экономическим форумом в его сети Global Lighthouse в этом месяце, является ярким примером. Это крупнейшее интеллектуальное нефтяное месторождение в мире, оснащенное устройствами промышленного Интернета вещей (IIoT) и технологией цифровых двойников, которая обеспечивает удаленную работу с использованием программного обеспечения 3D Virtual Reality (VR) в реальном времени.

Интернет вещей Internet of things (IoT) – концепция вычислительной сети физических предметов, оснащенных встроенным технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой, которая рассматривает организацию таких сетей как явление, способно перестроить экономические и общественные процессы, что исключает с части действий и операций необходимость участия человека.

Сайт использует аналитику больших данных, машинное обучение, интеллектуальные датчики и систему прогнозирования оставшегося срока службы. Промышленная робототехника и БПЛА выполняют функции проверки, улучшая диагностические возможности и эффективность.

Это также первое нефтяное месторождение с усовершенствованным управлением технологическим процессом (APC) для интеллектуальной регулировки дебита, в то время как было получено два патента на приложение для интеллектуального мониторинга производительности, которое использует прогнозную и предписывающую аналитику для оптимизации топливного газа в котлах, что способствует экономии топливного газа и сокращению выбросов CO2.

Между тем, система управления трубопроводом обеспечивает обнаружение утечек в трубах и оповещения о безопасности в режиме реального времени с использованием круглосуточного оптоволоконного контроля сети, что способствует повышению безопасности и экологических показателей.

Чего удалось достичь?

Эти передовые технологии позволили снизить общее энергопотребление в Хурайсе на 18%, снизить затраты на техническое обслуживание на 30% и сократить время проверки на 40%. Кроме того, они повысили надежность на 50% и увеличили время отклика на 100%. Технологии помогли обеспечить бесперебойное производство на протяжении всей пандемии COVID-19. Он также произвел революцию в рабочих местах, не заменяя их.

Например, до цифровой трансформации большая часть производственной деятельности на предприятиях и в полевых условиях требовала физического вмешательства человека, а модификации и улучшения процессов определялись отдельными экспертами. Теперь операторы принимают решения на основе информации, полученной с помощью систем управления IIoT в режиме реального времени.

Важность инвестирования

Таких инноваций можно добиться только за счет постоянных инвестиций в нефтегазовый сектор. Оптимизируя свою работу, углеводородная промышленность может внести дополнительный вклад в более устойчивое будущее и сыграть ключевую роль в продвижении перехода к чистой энергии. Мы не должны упускать из виду эту цель, несмотря на финансовое воздействие COVID-19 на энергетику в целом.

В связи с тем, что в мае Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозировало рекордное падение инвестиций в энергетику в 2020 году, акцент должен быть сделан на взвешенном принятии решений и обеспечении того, чтобы технология, применяемая сегодня, повысит способность удовлетворять потребности завтрашнего дня.

Для энергетического сектора это включает не только технологии 4IR, повышающие эффективность и операционные возможности, но и инновации, которые помогают сократить выбросы и сделать энергетические сети более устойчивыми.

Выводы

В этом контексте сеть Global Lighthouse Всемирного экономического форума является долгожданным напоминанием о потенциале промышленных инноваций для соединения реальных производственных активов с передовыми цифровыми возможностями для повышения производительности в плане безопасности и устойчивости. Сейчас во всем мире существует 54 проекта Lighthouse, два из которых принадлежат Aramco.

Хотя в настоящее время они являются одной из трех нефтегазовых компаний, представители уверены, что в ближайшие годы энергетический сектор продолжит расширять свое представительство в сети Global Lighthouse Network.