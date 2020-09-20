Від впровадження інтелектуальної техніки до промислового впровадження безпілотних літальних апаратів (БПЛА) світ зазнає фундаментальних змін, які створюють нові можливості.

Технології, колись обмежені областю наукової фантастики, тепер стали невід'ємною частиною життя. Для енергетичної галузі ці нові технології можуть допомогти досягти прориву в ефективності, системі безпеки та скорочення викидів CO2, розповідає World Economic Forum.

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Четверта промислова революція The Fourth Industrial Revolution – масове впровадження кіберфізіческіх систем у виробництво (промисловість 4.0) і обслуговування людських потреб, включаючи побут, працю і дозвілля.

Енергетика

У дискусіях про майбутнє цю галузь дуже часто вважають тою, яка відстає в області технологій та інновацій. Реальність така, що в енергетичному секторі висока конкуренція, і цей факт постійно сприяє підвищенню продуктивності. До того ж, представники галузі прагнуть домогтися подальшого зростання стійкості. Ці фактори викликали нову хвилю технологічного розвитку в нафтогазовому секторі.

Наприклад, Aramco впроваджує рішення 4IR на всіх етапах своєї діяльності (від геологорозвідки до подальшої розробки) для підвищення ефективності, зниження викидів, підвищення надійності, оптимізації витрат і відкриття нових можливостей.

ARAMCO

Aramco Saudi Arabian Oil Company Арабсько-американська нафтова компанія – національна нафтова компанія Саудівської Аравії.

Об'єкт в Хурайсі – один з 10 проектів, схвалених Всесвітнім економічним форумом в його мережі Global Lighthouse є яскравим прикладом. Це найбільше інтелектуальне нафтове родовище в світі, оснащене пристроями промислового Інтернету речей (IIoT) і технологією цифрових двійників, яка забезпечує віддалену роботу з використанням програмного забезпечення 3D Virtual Reality (VR) в реальному часі.

Інтернет речей Internet of things (IoT) – концепція обчислювальної мережі фізичних предметів, оснащених вбудованими технологіями для взаємодії один з одним або з зовнішнім середовищем, яка розглядає організацію таких мереж як явище, здатне перебудувати економічні та суспільні процеси, що виключає з частини дій і операцій необхідність участі людини.

Сайт використовує аналітику великих даних, машинне навчання, інтелектуальні датчики і систему прогнозування строку служби. Промислова робототехніка і БПЛА виконують функції перевірки, покращуючи діагностичні можливості і ефективність.

Це також перше нафтове родовище з вдосконаленим управлінням технологічним процесом для інтелектуального регулювання дебіту, в той час як було отримано два патенти на додаток для інтелектуального моніторингу продуктивності, яке використовує прогнозну і пропоновану аналітику для оптимізації паливного газу в котлах, що сприяє економії паливного газу та скорочення викидів CO2.

Тим часом, система управління трубопроводом забезпечує виявлення витоків в трубах і оповіщення про безпеку в режимі реального часу з використанням цілодобового оптоволоконного контролю мережі, що сприяє підвищенню безпеки та екологічних показників.

Чого вдалося досягти?

Ці передові технології дозволили знизити загальне енергоспоживання в Хурайсі на 18%, знизити витрати на технічне обслуговування на 30% і скоротити час перевірки на 40%. Крім того, вони підвищили надійність на 50% і збільшили час відгуку на 100%. Технології допомогли забезпечити безперебійне виробництво протягом всієї пандемії COVID-19. Він також зробив революцію в робочих місцях, не замінюючи їх.

Наприклад, до цифрової трансформації велика частина виробничої діяльності на підприємствах і в польових умовах вимагала фізичного втручання людини, а модифікації і поліпшення процесів визначалися окремими експертами. Тепер оператори приймають рішення на основі інформації, отриманої за допомогою систем управління IIoT в режимі реального часу.

Важливість інвестування

Таких інновацій можна досягти тільки за рахунок постійних інвестицій в нафтогазовий сектор. Оптимізуючи свою роботу, вуглеводнева промисловість може внести додатковий внесок в більш стійке майбутнє і зіграти ключову роль в просуванні переходу до чистої енергії. Ми не повинні залишати поза увагою цю мету, незважаючи на фінансовий вплив COVID-19 на енергетику в цілому.

У зв'язку з тим, що в травні Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозувало рекордне падіння інвестицій в енергетику в 2020 році, акцент повинен бути зроблений на зваженому прийнятті рішень і забезпеченні того, що технологія, що застосовується сьогодні, підвищить здатність задовольняти потреби завтрашнього дня.

Для енергетичного сектора це включає не тільки технології 4IR, що підвищують ефективність і операційні можливості, а й інновації, які допомагають скоротити викиди і зробити енергетичні мережі більш стійкими.

Висновки

У цьому контексті мережу Global Lighthouse Всесвітнього економічного форуму є довгоочікуваним нагадуванням про потенціал промислових інновацій для з'єднання реальних виробничих активів з передовими цифровими можливостями для підвищення продуктивності в плані безпеки і стійкості. Зараз у всьому світі існує 54 проекти Lighthouse, два з яких належать Aramco.

Хоча в даний час Aramco є однією з трьох нафтогазових компаній, представники впевнені, що в найближчі роки енергетичний сектор продовжить розширювати своє представництво в мережі Global Lighthouse Network.