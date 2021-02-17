Не делайте этого никогда: эксперт назвала 4 распространенные ошибки во время видеозвонков
Пандемия коронавируса COVID-19 заставила людей во всем мире кардинально изменить рабочие привычки. Традиционные встречи в офисах заменили онлайн-совещания, работникам пришлось быстро адаптироваться под новый формат.
Источник:Ideas TED
Коуч спикеров конференции TED Браяр Голдберг пояснила, чего следует избегать во время видеозвонков. А также порекомендовала, как улучшить свои выступления онлайн.
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Ошибка №1. Мало зрительного контакта с аудиторией
Голдберг подчеркнула, что прямой зрительный контакт может повлиять на восприятие аудиторией вашего авторитета, надежности и даже способности управлять процессом, вести за собой других.
Единственный способ установить зрительный контакт с виртуальной аудиторией – это смотреть прямо в объектив камеры,
– подчеркнула она.
"Да, сначала это будет необычно. Но если хотите, чтобы ваши слушатели оставались заинтересованными, нужно пожертвовать собственным желанием смотреть на их лица (и на свое)", – отметила эксперт.
Голдберг смотрит в объектив камеры и на экран – фотосравнения / Фото Ideas TED
Ошибка №2. Однообразие голоса
Когда мы разговариваем с друзьями и семьей, наша интонация изменчива. Мы говорим с разной скоростью и громкостью. Это придает не только контекста и значения словам, но и определенного драматизма, заметила эксперт.
Но когда мы переживаем или читаем что-то из своих заметок, то часто теряем это разнообразие. Это может быть большой проблемой в виртуальной среде,
– убеждена Голдберг.
Она пояснила, что во время видеовызова труднее увидеть другие невербальные сигналы, которые добавляют контекст сказанному. Говорится, например, о жестах рук и выражении лица.
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Поэтому следует использовать именно слова и фразы, которые обычно употребляете. Это даст вам возможность чувствовать себя комфортнее. Если нервничаете перед выступлением, попрактикуйтесь в одиночку.
Ошибка №3. Разрешить всем выключить видео
По словам Голдберг, спикер всегда должен поддерживать интерес аудитории. Если ее внимание начинает ослабевать, оратор должен приспособиться и найти решение, как это изменить.
Однако понять, как люди реагируют на ваше выступление, когда вы их не видите, просто невозможно. Именно поэтому вполне нормально попросить аудиторию включить камеры,
– заверила эксперт.
И добавила, если вы хотите проявить вежливость, стоит заранее отправить сообщение с просьбой о включенных камеры. Это позволит вашей аудитории подготовиться.
Попросите присутствующих о включенных видеокамеры / Фото Unsplash
"Вы никогда не пришли б на встречу с бумажным пакетом на голове. Но похоже, что в нашем новом виртуальном мире многие чувствуют себя достаточно комфортно, появляясь инкогнито", – добавила женщина.
Ошибка №4. Переусердствовать со слайдами
Представляя виртуальную презентацию, все хотят, чтобы аудитория была внимательной и не отводила глаз от экранов. Один из способов достичь этого – убедиться, что вы эффективно используете слайды.
Советы от Голдберг
- Используйте слайды, только если они действительно помогут аудитории лучше понять, что вы имеете в виду.
- Текст должен быть простым. Следует ограничить объем информации, которую подаете на каждом из слайдов. Да, их будет больше, но они будут доступными.
- Заранее потренируйтесь включать режим совместного использования экрана и выходить из него, чтобы аудитория могла видеть вас также.
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