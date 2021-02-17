Пандемия коронавируса COVID-19 заставила людей во всем мире кардинально изменить рабочие привычки. Традиционные встречи в офисах заменили онлайн-совещания, работникам пришлось быстро адаптироваться под новый формат.

Коуч спикеров конференции TED Браяр Голдберг пояснила, чего следует избегать во время видеозвонков. А также порекомендовала, как улучшить свои выступления онлайн.

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Ошибка №1. Мало зрительного контакта с аудиторией

Голдберг подчеркнула, что прямой зрительный контакт может повлиять на восприятие аудиторией вашего авторитета, надежности и даже способности управлять процессом, вести за собой других.

Единственный способ установить зрительный контакт с виртуальной аудиторией – это смотреть прямо в объектив камеры,

– подчеркнула она.

"Да, сначала это будет необычно. Но если хотите, чтобы ваши слушатели оставались заинтересованными, нужно пожертвовать собственным желанием смотреть на их лица (и на свое)", – отметила эксперт.



Голдберг смотрит в объектив камеры и на экран – фотосравнения / Фото Ideas TED

Ошибка №2. Однообразие голоса

Когда мы разговариваем с друзьями и семьей, наша интонация изменчива. Мы говорим с разной скоростью и громкостью. Это придает не только контекста и значения словам, но и определенного драматизма, заметила эксперт.

Но когда мы переживаем или читаем что-то из своих заметок, то часто теряем это разнообразие. Это может быть большой проблемой в виртуальной среде,

– убеждена Голдберг.

Она пояснила, что во время видеовызова труднее увидеть другие невербальные сигналы, которые добавляют контекст сказанному. Говорится, например, о жестах рук и выражении лица.

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Поэтому следует использовать именно слова и фразы, которые обычно употребляете. Это даст вам возможность чувствовать себя комфортнее. Если нервничаете перед выступлением, попрактикуйтесь в одиночку.

Ошибка №3. Разрешить всем выключить видео

По словам Голдберг, спикер всегда должен поддерживать интерес аудитории. Если ее внимание начинает ослабевать, оратор должен приспособиться и найти решение, как это изменить.

Однако понять, как люди реагируют на ваше выступление, когда вы их не видите, просто невозможно. Именно поэтому вполне нормально попросить аудиторию включить камеры,

– заверила эксперт.

И добавила, если вы хотите проявить вежливость, стоит заранее отправить сообщение с просьбой о включенных камеры. Это позволит вашей аудитории подготовиться.



Попросите присутствующих о включенных видеокамеры / Фото Unsplash

"Вы никогда не пришли б на встречу с бумажным пакетом на голове. Но похоже, что в нашем новом виртуальном мире многие чувствуют себя достаточно комфортно, появляясь инкогнито", – добавила женщина.

Ошибка №4. Переусердствовать со слайдами

Представляя виртуальную презентацию, все хотят, чтобы аудитория была внимательной и не отводила глаз от экранов. Один из способов достичь этого – убедиться, что вы эффективно используете слайды.

Советы от Голдберг