Пандемія коронавірусу COVID-19 змусила людей у всьому світі кардинально змінити робочі звички. Традиційні зустрічі в офісах замінили онлайн-наради, працівникам довелося швидко адаптуватися під новий формат.

Коуч спікерів конференції TED Браяр Голдберг пояснила, чого варто уникати під час відеодзвінків. А також порекомендувала, як покращити свої виступи онлайн.

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Помилка №1. Замало зорового контакту з аудиторією

Голдберг підкреслила, що прямий зоровий контакт може вплинути на сприйняття аудиторією вашого авторитету, надійності та навіть здатності керувати процесом, вести за собою інших.

Єдиний спосіб встановити зоровий контакт із віртуальною аудиторією – це дивитись прямісінько в об'єктив камери,

– наголосила вона.

"Так, спочатку це буде незвично. Та якщо хочете, аби ваші слухачі залишалися зацікавленими, потрібно пожертвувати власним бажанням дивитися на їхні обличчя (і на своє)", – зазначила експертка.



Голдберг дивиться в об'єктив камери та на екран – фотопорівняння / Фото Ideas TED

Помилка №2. Одноманітність голосу

Коли ми розмовляємо з друзями та родиною, наша інтонація є мінливою. Ми говоримо з різною швидкістю та гучністю. Це додає не лише контексту та значення словам, а й певного драматизму, зауважила експертка.

Але коли ми переживаємо або читаємо щось зі своїх нотаток, то часто втрачаємо це різноманітність. Це може бути великою проблемою у віртуальному середовищі,

– переконана Голдберг.

Вона пояснила, що під час відеодзвінка важче побачити інші невербальні сигнали, які додають контекст сказаному. Мовиться, наприклад, про жести рук та вираз обличчя.

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Тож варто використовувати саме слова та фрази, які зазвичай вживаєте. Це дасть вам можливість почувати себе комфортніше. Якщо нервуєтеся перед виступом, попрактикуйтеся наодинці.

Помилка №3. Дозволити всім вимкнути відео

За словами Голдберг, спікер завжди повинен підтримувати інтерес аудиторії. Якщо її увага починає слабшати, оратор повинен пристосуватися та знайти рішення, як це змінити.

Проте зрозуміти, як люди реагують на ваш виступ, коли ви їх не бачите, просто неможливо. Саме тому попросити аудиторію включити камери є цілком нормальним,

– запевнила експертка.

Й додала, якщо ви хочете проявити ввічливість, варто заздалегідь надіслати повідомлення з проханням про включені камери. Це дозволить вашій аудиторії підготуватися.



Попросіть присутніх про включені відеокамери / Фото Unsplash

"Ви б ніколи не прийшли на зустріч з паперовим пакетом на голові. Але схоже, що у нашому новому віртуальному світі багато хто відчуває себе досить комфортно, з'являючись інкогніто", – додала жінка.

Помилка №4. Перестаратися зі слайдами

Представляючи віртуальну презентацію, усі прагнуть, аби аудиторія була уважною та не відводила очей від екранів. Один зі способів досягнути цього – переконатися, що ви ефективно використовуєте слайди.

Поради від Голдберг