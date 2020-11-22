20 профессий, которые больше всего пострадают из-за СOVID-19 в 2021 году
Команда одного из крупнейших в мире сайтов по поиску работы Glassdoor составила список из 20 профессий, спрос на которые больше всего снизился во время пандемии. Специалисты данных областей окажутся в зоне риска в 2021 году.
20 профессий, которые больше всего пострадают из-за пандемии
- Аудиолог
- Координатор мероприятий
- Демонстратор продукции
- Оптик
- Повар
- Помощник руководителя
- Консультант по красоте
- Работник гостиницы
- Стилист
- Тренер
- Амбассадор бренда
- Грумер для домашних животных
- Физиотерапевт
- Профессор
- Специалист по персоналу
- Специалист по оплате счетов
- Ресепшионист
- Инструктор
- Менеджер по продажам
- Бухгалтер
Глобальная пандемия меняет поведение потребителей и привычки на рабочем месте. В связи с этим некоторые профессии, например, аудиолог, помощник руководителя и тренер, могут не вернуться на массовые позиции в течение многих лет либо вообще никогда, – считает главный экономист Glassdoor Эндью Чемберлен.
Поделиться новостью
Выбор редакции