Команда одного из крупнейших в мире сайтов по поиску работы Glassdoor составила список из 20 профессий, спрос на которые больше всего снизился во время пандемии. Специалисты данных областей окажутся в зоне риска в 2021 году.

Аналитики Glassdoor проанализировали более миллиона вакансий и выделили 20 профессий, которые окажутся в зоне риска после пандемии СOVID-19 в 2021 году, пишет Fast Company. Интересно: Молодые люди чаще сомневаются в лидерских способностях женщин: опрос Отмечают, что наиболее пострадает первая пятерка: спрос на эти профессии катастрофически снизился за год. Тот факт, что даже некоторые должности в сфере здравоохранения и образования попали в этот список, доказывает: в эти непростые времена нет ничего определенного. 20 профессий, которые больше всего пострадают из-за пандемии Аудиолог Координатор мероприятий Демонстратор продукции Оптик Повар Помощник руководителя Консультант по красоте Работник гостиницы Стилист Тренер Амбассадор бренда Грумер для домашних животных Физиотерапевт Профессор Специалист по персоналу Специалист по оплате счетов Ресепшионист Инструктор Менеджер по продажам Бухгалтер Глобальная пандемия меняет поведение потребителей и привычки на рабочем месте. В связи с этим некоторые профессии, например, аудиолог, помощник руководителя и тренер, могут не вернуться на массовые позиции в течение многих лет либо вообще никогда, – считает главный экономист Glassdoor Эндью Чемберлен. Аналитики отмечают, что прогноз не учитывает другие непредвиденные события, с которыми человечество может столкнуться в 2021 году. По мере восстановления экономики ожидаются большие сдвиги на рынке труда с акцентом на стабильность и предсказуемость.