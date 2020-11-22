Аналітики Glassdoor проаналізували понад мільйон вакансій та виділили 20 професій, які потраплять до зони ризику після пандемії СOVID-19 у 2021 році, пише Fast Company.

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Відзначають, що найбільше постраждає перша п'ятірка: попит на ці професії катастрофічно знизився за рік. Той факт, що навіть деякі посади у галузі охорони здоров'я та освіти потрапили в цей список, доводить: у ці непрості часи немає нічого визначеного.

20 професій, які найбільше постраждають через пандемію

Аудіолог Координатор заходів Демонстратор продукції Оптик Кухар Помічник керівника Консультант з питань краси Працівник готелю Стиліст Тренер Амбасадор бренду Грумер для домашніх тварин Фізіотерапевт Професор Спеціаліст з персоналу Спеціаліст з оплати рахунків Рецепціоніст Інструктор Менеджер з продажу Бухгалтер

Глобальна пандемія змінює поведінку споживачів і звички на робочому місці. У зв'язку з цим деякі професії, наприклад, аудіолог, помічник керівника і тренер, можуть не повернутися на масові позиції протягом багатьох років або взагалі ніколи,

– вважає головний економіст Glassdoor Ендью Чемберлен.

Аналітики відзначають, що прогноз не враховує інші непередбачені події, з якими людство може зіткнутися у 2021 році. У міру відновлення економіки очікуються великі зрушення на ринку праці з акцентом на стабільність та передбачуваність.