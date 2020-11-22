Команда одного з найбільших у світі сайтів з пошуку роботи Glassdoor склала список з 20 професій, попит на які найбільше знизився під час пандемії. Фахівці цих областей потраплять в зону ризику у 2021 році.
Аналітики Glassdoor проаналізували понад мільйон вакансій та виділили 20 професій, які потраплять до зони ризику після пандемії СOVID-19 у 2021 році, пише
Fast Company.
Цікаво:
Молоді люди частіше сумніваються в лідерських здібностях жінок: опитування
Відзначають, що найбільше постраждає перша п'ятірка: попит на ці професії катастрофічно знизився за рік. Той факт, що навіть деякі посади у галузі охорони здоров'я та освіти потрапили в цей список, доводить: у ці непрості часи немає нічого визначеного.
20 професій, які найбільше постраждають через пандемію
Аудіолог
Координатор заходів
Демонстратор продукції
Оптик
Кухар
Помічник керівника
Консультант з питань краси
Працівник готелю
Стиліст
Тренер
Амбасадор бренду
Грумер для домашніх тварин
Фізіотерапевт
Професор
Спеціаліст з персоналу
Спеціаліст з оплати рахунків
Рецепціоніст
Інструктор
Менеджер з продажу
Бухгалтер
Глобальна пандемія змінює поведінку споживачів і звички на робочому місці. У зв'язку з цим деякі професії, наприклад, аудіолог, помічник керівника і тренер, можуть не повернутися на масові позиції протягом багатьох років або взагалі ніколи,
– вважає головний економіст Glassdoor Ендью Чемберлен.
Аналітики відзначають, що прогноз не враховує інші непередбачені події, з якими людство може зіткнутися у 2021 році. У міру відновлення економіки очікуються великі зрушення на ринку праці з акцентом на стабільність та передбачуваність.