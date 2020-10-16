12-річний американець Калеб Андерсон може увійти в історію як наймолодший студент, який коли-небудь вивчав аерокосмічну техніку в Технологічному інституті Джорджії.

Він може стати студентом престижного навчального закладу вже восени 2020 року, повідомляє Daily Mail.

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Вундеркінд приголомшив приймальну комісію високим рівнем своїх знань та здатністю оцінювати та зберігати складну інформацію. "Я не думаю, що що-небудь, що зробив би Калеб, було б для нас нормальним явищем", – прокоментувавала Клер Андерсон, його мати.

Калеб почав імітувати мову своєї матері, коли йому було лише 4 тижні. До 2 років він уже міг читати Конституцію США. А коли йому було всього лиш 3 роки, його прийняли до MENSA.

Довідка. MENSA – організація, яка об'єднує людей з високим коефіцієнтом інтелекту. Вона шукає людей з високим рівнем інтелекту та створюють для них сприятливі умови для розвитку.

Окрім англійської, Калеб вільно володіє іспанською, французькою та мандаринською мовами. "Я не надто розумний, я просто швидко сприймаю інформацію", – зазначив він, коментуючи свої здібності. Хлопець хотіб би пройти стажування у відомого винахідника та підприємця Ілона Маска.

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Вундеркінд чітко пам'ятає, як навчався у першому класі – всі були набагато вищі за хлопця, адже йому тоді було лише 2 роки – він ледве навчився ходити Калеб швидко перейшов до середньої школи, але його однокласники-підлітки були цьому не раді.

"Вони так дивилися на мене... Поводилися зі мною як з аномалією", – зауважив він. Калеб закінчив середню школу, коли йому було 11. Після цього ще рік навчався аерокосмічній техніці у Технічному коледжі.

Цікаво! Мама Калеба має ступінь магістра в галузі освіти, батько – працює у сфері ІТ. Хоча більшість батьків все ще допомагають своїм 12-річним дітям з уроками, батьки Калеба з цим справитися уже не можуть – адже не розбираються у галузі ракетобудування.