Раунд очолив GOLDTek – дочірня компанія Foxconn, а також сінгапурський EDBI. Наразі загальна сума інвестицій компанії сягає 80 мільйонів доларів.

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Плани компанії

Ember заявила, що має намір відкрити центр досліджень і розробок у Південно-Східній Азії, щоб розширити свою міжнародну присутність. У зв'язку з цим збільшується і чисельності персоналу. За 2021 рік команда зросла на 76%.

З моменту запуску Ember п'ять років тому місія нашої компанії завжди полягала в тому, щоб використати наш досвід у точному контролі температури для вирішення реальних проблем наших клієнтів,

– сказав засновник та генеральний директор компанії Клей Александер.

Станом на сьогодні Ember має понад 129 патентів, пов'язаних із контролем температури, даними та підключенням. Залучені інвестиції дозволять охопити нові галузі – охорону здоров'я та харчування для немовлят.

Так, компанія анонсувала випуск "першої хмарної транспортної коробки, що самоохолоджується". Технологія спрямована на фармацевтичну промисловість. Йдеться про глобальний ланцюжок поставок ліків, який наразі піддається безпрецедентному навантаженню.