Систему можна встановити будь-де. У скриньках листоноші можуть залишати звичайні листи та посилки. Однак головне призначення – робота з дронами-кур'єрами.

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Dronedek переносить поштову скриньку у 21 століття з усіма сучасними зручностями, до яких ви звикли і якими насолоджуєтеся. Технологія покликана робити ваше життя легким, ефективним і рентабельним,

– відзначають розробники.

Переваги інноваційної скриньки

безпечна та надійна;

стійка до несприятливих погодних умов;

може підзаряджати літальні апарати;

оснащена відеокамерою, GPS;

має УФ-лампи та іонізатори для знезараження поверхонь;

підбирає необхідний температурний режим для зберігання товарів;

Розробники зауважують, що скриньку можна додатково обладнати детекторами вибухівки, сканером токсичних речовин і системою оповіщення спецслужб.

Як це працює

Дрон-кур'єр підлітає до ящика. Аби залишити в ньому посилку, необхідно передати код доступу. Після цього відкривається верхня кришка. Вантаж опускається всередину на тросі. Система зчитує поштовий код і відправляє повідомлення про отримання посилки користувачеві.

Інноваційна поштова скринька Dronedek: дивіться відео