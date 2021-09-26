Розпочалося будівництво першого фрегата Type 31 ВМФ Великобританії

Підприємство Babcock International розпочинає будівництво фрегата Venturer. Це головний з п'яти кораблів загального призначення класу Type 31, які замінять судна Type 23.

Вартість кожного корабля становить 341 мільйон доларів. Запуск головного фрегата запланований на 2023 рік. Також, до 2028 року ВМС Великої Британії передадуть 4 кораблі: Active, Bulldog, Campbeltown та Formidable.

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Характеристики фрегата:

ЗРК Ceptor компанії MBDA;

57-мм та дві 40-мм морські гармати Bofors;

4-координатна РЛС;

вертоліт.

Type 31 буде працювати по всьому світу, що ще раз буде свідчити про наш намір стати глобальним Військово-морським флотом і провідною Військово-морською державою в Європі,

– зазначили представники флоту Великої Британії.

Зауважують, що програма є одним з пріоритетів Національної стратегії суднобудування. Проєкт забезпечить близько 1 250 робочих місць на підприємстві та 150 додаткових робочих місць для навчання персоналу.