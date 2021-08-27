Компанія підписала договір з Міністерством оборони, що знаменує останній крок перед етапом виробництва корабля. Так, Israel Shipyards представить інженерний план, адаптований до потреб ВМС.

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Дуже скоро корабель буде сприяти виконанню місій і вирішення завдань, що стоять перед ВМС Ізраїлю при захисті морських кордонів країни,

– зауважив генеральний директор компанії Ейтан Цукер.

Про судно

Reshef – нове сучасне бойове судно, яке замінило ракетні катери SA'AR 4.5. Попередній надійний корабель перебував на озброєнні понад 30 років. Reshef здатен успішно протистояти найрізноманітнішим загрозам і викликам.

Кораблі класу Reshef базуються на перевіреній конструкції багатоцільового корабля S-72, який:

можна використовувати як корвет для виконання бойових завдань в морі, або як патрульне судно;

має довжину 72 метри та водотоннажність 800 тонн;

забезпечує 21 день автономного ходу;

вміщує 50 осіб екіпажу, а також – до 20 пасажирів або спецпризначенців.

Головна перевага майбутнього судна – забезпечення флоту передовими можливостями, необхідним для майбутніх бойових дій. У довгостроковій перспективі корвети сприятимуть захисту виключної економічної зони Ізраїлю (ВЕЗ) та морських нафтогазових об'єктів в територіальних водах Ізраїлю. Усі бойові системи на борту нового корабля будуть продукцією оборонної промисловості Ізраїлю.