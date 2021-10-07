Розкішний будинок на колесах LT540 Nordic: чим унікальний

Компанія Lume Traveler представила оновлений LT540 Nordic. Це ідеальний будинок на колесах для тривалих мандрівок у зимову пору року.

Уявіть лише: затоки, вкриті кригою, засніжені ліси й будиночки високо в горах. Чотирисезонний кемпер-трансформер чудово працює навіть під час вкрай низьких температур та в екстремальних погодних умовах.

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Про кемпер

Сьогодні все більше людей усвідомлюють справжню цінність усамітнення в затишку на лоні природи. Ба більше, в умовах пандемії COVID-19 мати можливість втекти від негативу й подихати свіжим повітрям – особливо цінно. Кемпер LT540 Nordic – це стильний та сучасний транспортний засіб, призначений для далеких мандрівок. Туристам розробники пропонують:

зону кухні, де є: стільниця з розширенням, раковина, плита, витяжка, холодильник з морозильною камерою;

ліжко super-queen (180 x 200 сантиметрів);

туалет, душ;

вітальню з диваном.

Всюди – світлодіодне освітлення, підлога з тикового дерева, обробка зі шкіри, повсті і голого металу.

Кемпер LT540 Nordic / Фото Lume Traveler

Інші характеристики

вага становить 2 200 кілограмів;

електрична система з літієвої батареєю ємністю 100 ампер годин;

сонячні панелі на 330 ват;

зарядний пристрій Victron на 1 600 ват;

генератор Honda;

зовнішній навіс;

аудіосистема 4+1 Bluetooth.

Скільки коштує

LT540 Nordic – задоволення не з дешевих. Стартова ціна фургона становить 110 750 доларів.