Рівненщина отримала 15 нових автобусів для місцевих шкіл
Шкільний автопарк Рівненщини продовжує поповнюватися новими транспортними засобами. Цього разу школи територіальних громад області отримають 15 автобусів.
Розширення автопарку дасть можливість покращити доступ дітей та педагогічних працівників до навчальних закладів в населених пунктах, віддалених від центрів громад.
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За словами голови Рівненської ОДА Віталія Коваля, це вдалося завдяки спільним зусиллям держави, області й громади. У 2020 році шкільний автопарк поповнили 23 транспортні засоби, цьогоріч – 15 автобусів. Наразі загальна кількість одиниць техніки сягає близько 250 автобусів.
Приємно, що разом із будівництвом нових шкіл і доріг в рамках президентської програми "Велике будівництво", ми забезпечуємо громади новим шкільним транспортом. Усе в комплексі – це і є безпечний та комфортний доступ до освіти,
– підкреслив Віталій Коваль.
Як розподілять транспортні засоби
- Вараський район – 6 автобусів
- Рівненський район – 5 автобусів;
- Сарненський район – 2 автобуси;
- Дубенський район – 2 автобуси.