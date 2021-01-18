Міський парк Маріуполя отримає "друге дихання": фото масштабного проєкту
У Маріуполі взялися за реконструкцію парку імені Гурова., там тривають будівельні роботи. Вже у вересні 2021 року містяни зможуть побачити частину оновленого простору.
Повністю усі етапи робіт мають намір завершити до 2024 – 2025 року. Концепцію амбітного проєкту розробили спеціалісти Big City Lab, про це повідомляє "Хмарочос".
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Насамперед парк планують зробити всесезонним. Його зроблять комфортним для відвідувачів. Завдяки новим локаціям час перебування там можна збільшити аж до 4 годин.
Як зміниться парк імені Гурова у Маріуполі / Фото проєкту Big City Lab
Парк у Маріуполі отримає "друге дихання" / Фото проєкту Big City Lab
Проєкт хочуть повністю завершити до 2025 року / Фото проєкту Big City Lab
Перед тим, як почати роботу над проєктом у Big City Lab провела опитування щодо стану парку серед людей, які живуть поруч. Агенція брала до уваги досвід європейських парків зі схожими розмірами та розташуванням.
Що зміниться у парку
Проєкт передбачає, що у парку буде кілька природних зон. Зокрема – декоративний сад для прогулянок, зона барбекю з чагарниками, а також поле, де можна проводити пікніки,
Крім цього, варто зауважити, що функціональні паркові зони поділили на кілька секторів:
- активний – спортивні зони, ігрові майданчики, альпінізм тощо;
- пасивний – луг для пікніків, вуличні шашки/шахи, сферичний кінотеатр тощо;
- так звані "магніти" – екстрім-парк, парк гойдалок, зіплайн тощо.
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