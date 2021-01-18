У Маріуполі взялися за реконструкцію парку імені Гурова., там тривають будівельні роботи. Вже у вересні 2021 року містяни зможуть побачити частину оновленого простору.

Повністю усі етапи робіт мають намір завершити до 2024 – 2025 року. Концепцію амбітного проєкту розробили спеціалісти Big City Lab, про це повідомляє "Хмарочос".

Читайте також На Дніпропетровщині відкрили навчальний центр електротехнічних технологій: чим особливий

Насамперед парк планують зробити всесезонним. Його зроблять комфортним для відвідувачів. Завдяки новим локаціям час перебування там можна збільшити аж до 4 годин.



Як зміниться парк імені Гурова у Маріуполі / Фото проєкту Big City Lab



Парк у Маріуполі отримає "друге дихання" / Фото проєкту Big City Lab



Проєкт хочуть повністю завершити до 2025 року / Фото проєкту Big City Lab

Перед тим, як почати роботу над проєктом у Big City Lab провела опитування щодо стану парку серед людей, які живуть поруч. Агенція брала до уваги досвід європейських парків зі схожими розмірами та розташуванням.

Зверніть увагу! Зараз у парку імені Гурова немає велосипедних доріжок. Асфальтована набережна простягається на 1,2 кілометра, але цього замало для прогулянок такого типу.

Що зміниться у парку

Проєкт передбачає, що у парку буде кілька природних зон. Зокрема – декоративний сад для прогулянок, зона барбекю з чагарниками, а також поле, де можна проводити пікніки,

Крім цього, варто зауважити, що функціональні паркові зони поділили на кілька секторів: