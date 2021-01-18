На Дніпропетровщині відкрили навчальний центр електротехнічних технологій: чим особливий
У Криворізькому гірничо-технологічному ліцеї, що на Дніпропетровщині, відкрили сучасний навчально-практичний центр. Головне завдання закладу – підготовка фахівців електротехнічного напряму.
Навчальний центр електротехнічних технологій / Фото пресслужба Дніпропетровської ОДА
Майбутні електромонтери та електрослюсарі тепер зможуть попрацювати із сучасним обладнанням. Макети повністю імітують схеми електричного живлення квартири, промислового цеху та електроприводу двигуна,
– прокоментував майстер виробничого навчання Володимир Крицький.
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