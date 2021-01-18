Навчальний центр електротехнічних технологій / Фото пресслужба Дніпропетровської ОДА

Чим особливий центр?

У навчально-практичному центрі є спеціалізоване обладнання для роботи з електрикою, зокрема: вимірювальні прибори, мікросхеми, паяльники, інструменти, стенди для виконання лабораторних робіт, потужні комп’ютери та мультимедійна дошка. Розробники також облаштували:

кабінет теоретичної підготовки;

лабораторію електротехніки;

технологічну та електромонтажну майстерні.

Навчальний центр електротехнічних технологій / Фото пресслужба Дніпропетровської ОДА

Важливо! Навчальне обладнання є максимально безпечним для учнів: передбачене окреме заземлення, спеціальний трансформатор розділяє мережу на побутову та промислову. У навчально-практичному центрі одночасно зможуть займатися 30 учнів.