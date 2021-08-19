Прозорий дах та крісла невагомості: китайська Baidu представила свій "робокар"

Технологічний гігант Baidu, що базується в Китаї, представив безпілотний "робомобіль". Розробники запевняють, що це – більше ніж автівка. Уявіть лише, що інтелектуальна машина з легкістю замінить водія, секретаря та особистого помічника.

Розробку представили в межах щорічної конференції Baidu World 2021. Високотехнологічний "робомобіль" працює на базі штучного інтелекту.

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Що ще відомо про "робомобіль"

двері відкриваються вгору;

має прозорий скляний дах;

обладнаний кріслами невагомості;

відсутні кермо та педалі;

оснащений великим розумним дисплеєм;

розпізнає обличчя та розуміє мову власника;

може виконувати накази та самовдосконалюватися.

Ми віримо, що машини майбутнього будуть машинами-роботами. Вони будуть їздити самостійно, діяти одночасно як розумний помічник і вірний компаньйон, а також навчатися самостійно, – заявив співзасновник і генеральний директор Baidu Робін Лі.

Наразі "робокар" є лише прототипом. Коли саме високоінтелектуальний автомобіль з'явиться у продажу – кампанія не повідомила.