Розробку представили в межах щорічної конференції Baidu World 2021. Високотехнологічний "робомобіль" працює на базі штучного інтелекту.

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Що ще відомо про "робомобіль"

  • двері відкриваються вгору;
  • має прозорий скляний дах;
  • обладнаний кріслами невагомості;
  • відсутні кермо та педалі;
  • оснащений великим розумним дисплеєм;
  • розпізнає обличчя та розуміє мову власника;
  • може виконувати накази та самовдосконалюватися.

Ми віримо, що машини майбутнього будуть машинами-роботами. Вони будуть їздити самостійно, діяти одночасно як розумний помічник і вірний компаньйон, а також навчатися самостійно, – заявив співзасновник і генеральний директор Baidu Робін Лі.