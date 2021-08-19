Розробку представили в межах щорічної конференції Baidu World 2021. Високотехнологічний "робомобіль" працює на базі штучного інтелекту.
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Що ще відомо про "робомобіль"
- двері відкриваються вгору;
- має прозорий скляний дах;
- обладнаний кріслами невагомості;
- відсутні кермо та педалі;
- оснащений великим розумним дисплеєм;
- розпізнає обличчя та розуміє мову власника;
- може виконувати накази та самовдосконалюватися.
Ми віримо, що машини майбутнього будуть машинами-роботами. Вони будуть їздити самостійно, діяти одночасно як розумний помічник і вірний компаньйон, а також навчатися самостійно, – заявив співзасновник і генеральний директор Baidu Робін Лі.