Українська школярка створила додаток й перемогла на міжнародній виставці
11-класниця з Полтави Олександра Балицька здобула "золото" на престижній міжнародній виставці Malaysia Technology Expo 2021. Вона розробила мобільний застосунок "Карта рослин-алергенів".
Malaysia Technology Expo 2021 пройшла у місті Куала Лумпур з 22 по 26 березня. Це – одна з найвідоміших міжнародних виставок в Азії.
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У 2021 році захід провели у режимі онлайн – все через пандемію коронавірусу COVID-19. Однією з учасниць виставки була українка Олександра Балицька.
Надзвичайно горді тим, що учениця 11-В класу Полтавської гімназії №33 виборола золоту медаль у категорії Asian Youth Innovation Awards 2021,
– повідомили у Полтавській ОДА.
Там зауважили, що дівчина вже третій рік займається науковими дослідженнями разом із своєю наставницею, учителькою інформатики – пані Кривко.
Це – не перша перемога українки
- Балицька – дворазовий переможець ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.
- Українська школярка добре володіє англійською мовою, завдяки цьому вона змогла успішно виступити на міжнародних змаганнях.
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