"Вболівальна" обкладинка доступна з 30 червня. Послуга є безкоштовною.
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"Вболівальна" обкладинка від "Приватбанку" / Фото "Приватбанку"
Як встановити
Підтримати українських гравців можуть усі власники карток Mastercard ПриватБанку, які додані у NFC цифровий гаманець (Apple Pay або Google Pay).
Щоб встановити новітню обкладинку, потрібно:
- відкрити додаток Privat24;
- перейти в розділ "Меню карток";
- натиснути "Дизайн картки";
- обрати один з віртуальних дизайнів, який вам до вподоби.