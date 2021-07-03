"Вболівальна" обкладинка доступна з 30 червня. Послуга є безкоштовною.

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"Вболівальна" обкладинка від "Приватбанку" / Фото "Приватбанку"

Як встановити

Підтримати українських гравців можуть усі власники карток Mastercard ПриватБанку, які додані у NFC цифровий гаманець (Apple Pay або Google Pay).

Щоб встановити новітню обкладинку, потрібно: